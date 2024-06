33-vjetori i Partisë Socialiste/ Rama mesazh anëtarëve: Faleminderit që na bëtë forcën më të madhe të shqiptarisë

Këtë të mërkurë, me anë të një postimi në rrjetet sociale, kryeministrii vendit Edi Rama, ka uruar anëtarët e Partisë Socialistët, për 33-vjetorin e krijimit të saj.

Kreu i shtetit, ka vlerësuar anëtarët dhe simpatizantët e PS, të cilët sipas tij e kanë bërë PS forcën më të madhe të shqiptarisë, mishërim të Shqipërisë Europiane dhe sinonim të fjalës fitore.

Gjithashtu, Rama ka uruar edhe Kosovën, në përvjetorin e hyrjes së forcave të NATO-s përkrah UCCK-së.

Postimi i plotë:

“MIRËMËNGJES me një përqafim çdonjërit prej 93 mijë anëtarëve të Partisë Socialiste në këtë 33 vjetor të lindjes së saj, si edhe me një falënderim plot mirënjohje për simpatizantët e zgjedhësit që e kanë bërë partinë tonë forcën më të madhe të shqiptarisë, mishërim të Shqipërisë Europiane dhe sinonim të fjalës fitore, si edhe gjithashtu me një urim nga zemra të gjithë popullit të Kosovës për përvjetorin e hyrjes së forcave të NATO-s krah për krah me luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës“, shkruan Rama.