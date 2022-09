3 truket e gjyshes që heqin njollat e ndryshkut nga veshjet

Është mëse e zakonshme që pas një farë periudhe të vini re njolla ndryshku në veshjet tuaja. Me siguri pyetja e parë që ju ka shkuar ndër mend ka qenë :‘’Si dreqin janë krijuar ?‘’. Në përgjithësi njollat e ndryshkut krijohen nëse pjesa e bendshme e kapëseve të rrobave është e oksiduar ose kur veshjet kanë qëndruar për shumë kohë në lagështi. Edhe pse në pamje të parë duken të vështira për t’u hequr, truket e mëposhtme çdo gjë do të jetë më e lehtë:

Soda e bukës është produkti magjik që duhet të keni patjetër në shtëpinë tuaj. Ajo ka veti anti-bakeriale dhe gërryese që arrijnë të heqin njollat e ndryshkut nga veshjet dhe t’i kthejnë në gjendjen e mëparshme. Merrni disa 2-3 lugë gjelle sodë buke dhe tretini në një gjysmë gote me ujë. Pastën që krijohet vendoseni mbi njollat e ndryshkut dhe fërkojeni me furçë dhëmbësh. Më pas lani rrobën me ujë të ftohtë . Në vend të detergjentit përdorni sërish sodë buke . Rezultati është shumë i dukshëm.

Uthulla e mollës është po ashtu një tjetër produkt që arrin të heqë edhee njollat më të vështira të ndryskut. Aplikoni uthull molle mbi njollat e ndryshkut, më pas futeni veshjen tuaj në ngrirje për 4- 5 orë. Në fund lajeni si zakonsisht. Kjo procedurë duhet bërë dy herë derisa të shihni rezultatin që këkrkoni.

Lëng limoni dhe kripë është një tjetër truk interesant që duhet të provoni. Acidi citrik i limonit dhe vajërat e tij esencialë arrijnë të heqin njollat prej veshjeve, batanijet dhe çarçafët. Vendosni pak kripë mbi njollën e ndryshkut, vini sipër një fetë limoni dhe një nape të bardhë. Hekuroseni me hekur të nxehtë për pak minuta. Më pas lani veshjen tuaj si zakonisht.