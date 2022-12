3 shenjat astrologjike që do kenë më shumë fat gjatë 2023-it

2022-i ende nuk ka përfunduar, por ne filluam që tani të parashikojmë se çfarë do të ndodhë në 2023-in. Kush do ketë më tepër fat? Zbulojeni!

Ujori

Viti 2023 do jetë i pasur me emocione për personat e shenjës së ujorit. Ndryshimet do fillojnë që muajt e parë, prandaj mirë do jetë të ndryshojnë pikëpamje dhe t’i lënë ëndrrat tuaja të realizohen pa e ndryshuar veten. Pak a shumë viti i ri do jetë si një nisje e re. Mund të ketë: fejesa, martesa, shpërngulje me të dashurin e zemrës, etj. Për beqarët do jetë viti i ndryshimit të statusit.

Peshorja

Për personat e shenjës së peshores, gjatë vitit 2023, do shfaqen mundësi të reja në çdo fushë dhe do jetë mëkat të mos i shfrytëzojnë. Që në muajt e parë, Saturni do i ndihmojë të realizojnë një projekt që i ka munduar prej shumë kohësh. Që tani ata duhet të përcaktojnë pikësynimet për vitin e ri pasi fati do jetë me ta vitin e ardhshëm, Të dashuruarit do e kalojnë lidhjen në një tjetër stad, ndërsa beqarët do jenë më joshës dhe të parrezistueshëm.

Gaforrja

Gjatë 2023-it personat e shenjës së gaforres do jenë mjaft kreativë dhe energjikë. Yjet do jenë në anën e tyre dhe shumica e ëndrrave do iu realizohen. Në dashuri ka mundësi të ketë angazhime serioze. Beqarët duhet të largojnë dyshimet muajt e parë e më pas gjërat do iu ecin siç kanë dëshiruar.