3 arsyet përse s’duhet të bëni dush para se të flini

Është shumë bukur të shkosh në shtrat menjëherë pas një dushi të nxehtë. Por nga pikëpamja mjekësore, larja para gjumit nuk është mënyra më e mirë për të mbyllur natën tuaj. Në fakt, ky zakon në dukje i shëndetshëm mund të bëjë më shumë dëm sesa mirë.

Lexoni më poshtë arsyet pse dushi para gjumit mund të mos jetë aq relaksues sa keni menduar dikur:

Ju mund ta keni të vështirë të flini në gjumë lehtë

Bërja e një dushi të nxehtë pak para se të mbështetni kokën në jastëk mund të duket relaksuese, por në realitet, mund të shqetësojë gjumin tuaj. Pushoni më mirë kur temperatura e trupit tuaj është pak më e ulët dhe ndërsa trupi fillon të përgatitet për një gjumë të mirë, temperatura juaj bie pak. Marrja e një dushi të nxehtë do të rrisë temperaturën e trupit tuaj dhe do ta ngatërrojë trupin tuaj. Nëse mendoni se nuk mund të shkoni në shtrat pa bërë banjë, zgjidhni një dush të ngrohtë një orë ose dy para se të shkoni në shtrat.

Mund të bëjë që zemra juaj të rrahë më shpejt

Nëse e keni ndjerë ndonjëherë zemrën tuaj të rrahë më shpejt pas një dushi të nxehtë, me të vërtetë ka një shpjegim shkencor për këtë. Uji i nxehtë ngre presionin e gjakut dhe mjekët paralajmërojnë se mund të mbinxehet edhe në trupin tuaj dhe të shkaktojë stres në zemrën tuaj. Kur zemra juaj rreh, është e mundur të kaloni natën duke shkuar para dhe mbrapa, gjë që përfundimisht mund të çojë në edhe më shumë probleme shëndetësore.

Mund t’ju ??bëjë të fitoni kilogramë shtesë

Të kesh një darkë të mrekullueshme dhe të bësh një dush të nxehtë menjëherë pas mund të duket si një mënyrë e shkëlqyeshme për të përfunduar ditën tënde dhe pastaj për të shkuar në shtrat. Në fakt, marrja e dushit pas një vakt mund të ngatërrojë sistemin tuaj tretës dhe të çojë në shtim në peshë. Tretja kërkon rritjen e qarkullimit të gjakut në stomak dhe dushi shkakton rrjedhjen e gjakut në pjesë të tjera të trupit. Nëse mendoni se keni nevojë të bëni banjë gjatë natës, është mirë të prisni të paktën 30 minuta pas një vakt.

Dëmton flokët tuaja

Të bësh dush para gjumit dhe të flesh gjumë ndërsa flokët janë ende të lagur është e pashëndetshme. Fjetja me flokë të lagur do të thithë jastëkun tuaj të jastëkut, do të thithë lagështinë dhe do të krijojë një mjedis të përsosur të ngrohtë dhe të lagësht për rritjen e baktereve. Kjo, nga ana tjetër, mund të çojë në probleme të ndryshme në lëkurën e kokës, të tilla si kruajtje, acarim dhe zbokth.