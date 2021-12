28 – 29 nëntori, afganët festojnë bashkë me shqiptarët (VIDEO)

Shqiptarët kanë festuar dje dhe sot festat e nëntorit, Ditën e Shpalljes së Pavarësisë dhe Ditën e Çlirimit. Bashkë me ne kanë festuar dhe afganët e strehuar në Shqipëri.

“Mbledhja e madhe e refugjatëve afganë në Shqipëri për të festuar festën kombëtare të Shqipërisë me miqtë tanë shqiptarë. I vlerësojmë shumë që na pritën prej 3 muajsh”, shkruan një prej tyre, ndërsa ka ndarë në Twitter momente ku afganët kërcenin me muzikë shqiptare.

Huge gathering of Afghan refugees in Albania to celebrate the national day of 🇦🇱 with our Albanian friends.

We really appreciate their for hosting us since 3 months. pic.twitter.com/uqcgUA4m7Q

— Miraqa Popal 💧 (@MiraqaPopal) November 29, 2021