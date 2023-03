25 vjet punë shtëpie e papaguar, burri detyrohet t’i japë ish-bashkëshortes 204 mijë euro

Gjykata spanjolle ka urdhëruar një biznesmen që t’i paguajë ish-bashkëshortes së tij 204 mijë euro për 25 vjet punë të papaguar në shtëpi.

Ish-bashkëshorti i Ivana Moral u urdhërua të paguante këtë shumë në bazë të pagës minimale të aplikueshme gjatë jetës së tyre martesore.

Çifti ka dy vajza dhe vendimi thotë se Ivana e kaloi pothuajse të gjithë kohën e saj duke u kujdesur për anëtarët e familjes dhe duke bërë punët e shtëpisë gjatë gjithë martesës.

Ish-bashkëshorti i saj, gjithashtu duhet t’i paguajë asaj një pension prej 498 euro në muaj si dhe mbështetje mujore prej 399 euro dhe 597 euro për dy vajzat e tyre 20 dhe 14 vjeç sot.

Ivana Moral, e cila u martua me burrin e saj në 1995 para se të aplikonte për divorc në 2020, tha se ishte e kënaqur me kompensimin pas kaq shumë vitesh punë të palodhur.

“Ishte qartë një akt abuzimi të isha plotësisht e ndërprerë financiarisht (nga ish-bashkëshorti im) pa asgjë kur martesa jonë përfundoi duke më lënë mua dhe vajzat e mia pa asgjë pas gjithë këtyre viteve të kohës sime, energjinë time dhe dashurinë time për këtë familje”, tha gruaja.

Pas martesës, Ivana iu përkushtua punëve të shtëpisë, kujdesit, pra shtëpisë dhe familjes me gjithçka që ajo përfshin, thuhet në vendimin e gjykatës.

Siç raportohet nga mediat spanjolle dhe raportohet nga Daily Mail, çifti kishte nënshkruar një marrëveshje paramartesore në të cilën thuhej se e vetmja gjë që do të ndanin ishte ajo që kishin fituar së bashku, me rezultat që gruaja nuk do të kishte akses në paratë që i shoqi fitoi gjatë rrugës së tyre të përbashkët.

Duke folur për mediat spanjolle, Ivana shpjegoi se bashkëshorti i saj nuk donte që ajo të punonte jashtë shtëpisë dhe e lejonte të punonte vetëm në palestrat që zotëronte.

Ish-bashkëshorti i gruas pritet të apelojë vendimin e gjykatës. /albeu.com