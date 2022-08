25 vjet pas vdekjes së saj, zbulohen fjalët e fundit të Princeshës Diana

31 gushti do të shënojë 25 vjet nga vdekja e Princeshës Diana pasi pësoi lëndime fatale në një aksident automobilistik në Paris.

Aksidenti ndodhi kur shoferi i Dianës, Henri Paul, humbi kontrollin e makinës dhe u përplas me një kolonë në mes të tunelit Pont de l’Alma.

Ai ndërroi jetë, së bashku me Princeshën e Uellsit dhe partnerin e saj në atë kohë, Dodi Al Fayet.

Shërbimet e urgjencës u thirrën shpejt në vendngjarje dhe Xavier Gourmelon, i cili ishte pjesë e ekipit të reagimit, thotë se ai nuk ishte në dijeni që Diana ishte një nga viktimat fillimisht.

“Kur mbërrita, sytë e saj ishin të hapur dhe ajo ishte e vetëdijshme”, tha ai për “Sun”. Para se ta nxirrnin nga makina, ai e kapi për dore dhe e ngushëlloi.

“Zoti im, çfarë ka ndodhur,” e pyeti më pas Diana, në fjalët e saj të fundit.

“Ia masazhova zemrën dhe disa sekonda më vonë ajo filloi të merrte frymë përsëri. Sigurisht që ishte një lehtësim sepse, si reagues i parë, ju dëshironi të shpëtoni jetë dhe kjo është ajo që mendova se kisha bërë. Të them të drejtën mendoja se do të jetonte, me sa e dija kur ishte në ambulancë ishte gjallë dhe prisja që ajo të jetonte. Por më vonë mora vesh se ajo kishte vdekur në spital. Ishte shumë shqetësuese.”

Vetëm kur Diana u fut në një ambulancë, një ndihmës i tregoi Gourmelon se kush ishte viktima.

Diana ndërroi jetë disa orë më vonë në spitalin Pitie-Salpetriere në moshën 36-vjeçare.