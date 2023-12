23 fermerë të Petrelës përfitojnë makineri bujqësore, Veliaj: “Dhuratë që do t’i ndihmojë të shtojnë prodhimet bujqësore”

Bashkia e Tiranës vijon mbështetjen e saj konkrete për fermerët dhe zhvillimin e zonave rurale me grante që ndihmojnë në rritjen e prodhimeve bujqësore. Njëzetë e tre fermerë të Petrelës përfituan nga programi “Mini-Grante në formë makinerish bujqësore”, i cili vjen si një bashkëpunim mes Bashkisë së Tiranës dhe organizatës gjermane Help.

Në takimin me fermerët e zonës, ku mori pjesë edhe Ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Karl Bergner, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se projekti synon të përmirësojë qëndrueshmërinë ekonomike të fermave dhe bizneseve të vogla rurale.

“Më vjen mirë që sot japim këto dhurata për 23 familje fermerësh, të cilat në fakt janë mjete pune për ta, duke filluar nga centrifugat e mjaltit te shkundëset e ullirit, krasitëset, plugjet etj. Është dhurata më e mirë që mund të bënim, se sa fjalimet apo ceremonitë, sepse kjo dhuratë që do të vazhdojë të japë dhurata të tjera, pasi do prodhojë më shumë punësim, ekonomi dhe mirëqenie. Ne jemi 25% aksionerë në këtë blerje. Kjo do të thotë se, nuk themi më vetëm ‘më jep’, por kontribuojmë edhe me aq sa kemi mundësi. Pjesën tjetër e kanë dhuruar donatorët dhe duke qenë se janë trefish më shumë kontribuues se ne, unë i jam trefish më shumë mirënjohës ambasadorit gjerman dhe kolegëve që kanë ndihmuar”, u shpreh Veliaj.

Ai e vuri theksin te konsumimi i sa më shumë produkteve vendase, e sidomos te tregtimi i tyre. “Jo vetëm për patriotizëm, por edhe për efekt ekonomik, shumë prej restoranteve, dyqaneve, supermarketeve, do duhet të kuptojnë se çfarë vlere ka produkti ‘Made in Albania’ apo ‘Made in Tirana’. Ajo që ndodh shpesh është se vijnë delegacione të huaja dhe pyetja e parë që bëjnë është: “A ke produkte vendi?”. Ndaj, si për efekt ekonomik, turizëm dhe për të promovuar vlerat tona, do të doja që ky të ishte një vit kur ne e maksimizojmë këtë energji dhe këtë ekonomi. Forcimi lekut do të thotë se ka ardhur aq shumë valutë e huaj dhe leku është bërë aq i kërkuar në treg, saqë ky është një lajm i jashtëzakonshëm për të gjithë. Unë besoj se duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi maksimalisht, si kurrë më përpara, për të thënë se ky është momenti ynë”, theksoi Veliaj.

Ambasadori gjerman në Tiranë, Karl Bergner, u shpreh se vetëm përmes projekteve të tilla të përbashkëta përfitojnë ata që kanë nevojë më shumë. “Ne duam të ndihmojmë fermerët që të krijojnë bazën e tyre të jetës. Në shumë raste, ajo që ju nevojitet është një ndihmë e shpejtë, prandaj jam shumë i lumtur që kemi disa agjenci zbatuese si “Help”. Vetëm ne, apo vetëm Bashkia e Tiranës, nuk i realizon dot këto gjëra. Jam shumë i lumtur që patëm këtë mundësi. Dua të falenderoj Bashkinë e Tiranës, por edhe Agjencinë e Mbështetjes Rurale. Shumë gjëra duhen bërë sa më afër njerëzve dhe kjo është më e mira. Ne jemi para Krishtlindjes, jemi në këtë kohën kur dhurojmë dhe ndajmë me njëri-tjetrin”, tha ambasadori Bergner.

Njësitë Administrative Rurale të Bashkisë së Tiranës po mbështeten me një skemë grantesh për fermat e vogla dhe bizneset rurale, përfshi agriturizmin, agropërpunimin dhe start up-et.