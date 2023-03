220 milionë euro në “pjatë”, Al Hilal gati të bëjë çmenduri për Lionel Messin

Babai i Messit, Jorge, ndodhet në Arabinë Saudite dhe është kapur në një hotel me dy persona të afërt me familjen mbretërore. Pavarësisht zërave se Al Hilal ka nxitur një afrim me argjentinasin, e vërteta është se Leo është ambasadori i turizmit të këtij vendi.

Arabia e ka rritur vlerën e markës së saj me ardhjen e Cristiano Ronaldos dhe synimi i ligës është të tërheqë edhe Messin. Al Hilal është gati t’i afrojë 220 milionë euro Messit, por zyrtarisht nuk ka një ofertë. Kampioni i botës nuk nxitohet, duke marrë kohën e duhur deri në verë. Vizita e Jorge në Arabi tregon për një çështje rreptësisht komerciale. Gjithashtu, pritet që ai të takohet me ministrin e Sportit për të analizuar një projekt për çerdhet. Një bashkëpunim mes dy palëve për të promovuar praktikën e futbollit në një vend ku ende mungon tradita për këtë sport. Arabia është kandidate për organizimin e Kupës së Botës 2030 dhe dëshiron ta lidhë imazhin e saj me atë të Messit. Për sa i përket të ardhmes së tij si lojtar, do të duhet të presim.