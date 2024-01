22 nëntori, dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe festë zyrtare!

Kalendarit të pushimeve i shtohet edhe një ditë tjetër. 22 nëntori, dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe do të jetë festë zyrtare e Shqipërisë. Kështu bëri me dije ministri i Jashtëm Igli Hasani i cili tha se propozimi do t’i bëhet Kuvendit të Shqipërisë.

Ai deklaroi se kjo ditë ka një simbolikë të veçantë dhe specifikon momentin më të madh unifikues të shqiptarëve.