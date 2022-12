“20 policë më godisnin me shkopinj”, artisti tregon tmerrin e përjetuar në sy të bashkëshortes

Artisti Robert Aliaj Dragot i ftuar në emisionin “S’e luan topi” tregoi një prej episodeve më të këqija të jetës së tij gjatë vitit 1991.

Ai u shpreh se është dhunuar nga policë në sy të bashkëshortes së tij, ndërsa më pas ishte i detyruar të këndonte sepse publiku po e priste,

“Jam masakruar keq rëndë në ‘91-shin në stadiumin e Beratit, ku unë në një koncert recital kisha të ftuara Dritëro Agollin, meqë konsiderohej komunist nga pushteti që kishte ardhur që quhej demokratik. Kishin hap telashe ndërkohë mua po më hanin telashe për të më vonuar shown, thashë që nuk nis pa ardhur Dritëroi se është një fyerje për një personazh që kam respekt, një njeri që më ka udhëzuar më shumë se sa më ka penguar. Ne jemi frymëzuar nga këta poetë në atë kohë, se çfarë ka pas krijimtarisë së tyre personale është një histori tjetër. Mua më kanë sulmuar për të më nxjerrë me zor, ishte edhe shefi policisë së beratit, më ka fut dorën më ka carë nga thonjtë e paprera, edhe pse i isha i veshur mu ca lëkura.

E godita, nja 20 policë me shkopa që më sulmuan, tani imagjino në këtë murin ruhesha se mos haja ndonjë shkop kokës. Unë godita një civil, ça ndodhi më masakruan në faqen tjetër të murit lanë bashkëshorten time. Imagjino një burrë që sheh me shpatulla pas muri femrën e vet, nuk mund të bëja asgjë. Unë shpërtheva bëra ca mundi por më e tmerrshmja ishte kur unë u detyrave të këndoja, ishte perversitet total, duhej të këndoja se ishte publiku aty se më thanë nëse ti flet se çfarë ndodhi këtu do të masakrojmë”, rrëfeu artisti.