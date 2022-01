2 plumba me silenciator, flet i plagosuri: Si më qëlluan pas shpine

Me 2 plumba, një në shpatull dhe një në bark është plagosur 34-vjeçari nga Sanxhaku i Kurbinit Vinçens Piroli mbrëmjen e djeshme në Shkodër. Atentati ndaj tij ka disa mistere. Në dëshminë e tij 34 vjeçari ka deklaruar se është qëlluar me pistoletë me silenciator nga pas, teksa ishte duke ecur.

Ndonëse është plagosur në Shkodër me 2 plumba, Vinçens Piroli i cili dyshohet se është vrasës me pagesë, ka marrë në telefon një person, i cili e ka dërguar në spitalin e Lezhës.

Por pse zgjodhi të shkojë në Lezhë kur ishte i plagosur me 2 plumba dhe kur spitalin e Shkodrës e kishte 5 minuta larg? Nga Spitali i Lezhës 34-vjeçari më pas u transferua drejt Tiranës në Spitalin e Traumës për ndërhyrje më të specializuar. Personi që e ka dërguar në spital ende nuk është identifikuar pasi është larguar menjëherë. Janë disa pyetje që pritet të marrin përgjigje deri në fund të hetimeve: Kush ne transferoi në spitalin e Lezhës të plagosurin dhe pse u largua? A ishte vërtet siguria pse shkoi në spitalin e Lezhës apo fshihet diçka tjetër pas kësaj ngjarjeje?

Kush është i plagosuri?

Vinçesk Piroli rezulton të jetë person në kërkim ndërkombëtar. Piroli kërkohet nga autoritetet e Malit të Zi për një vrasje të ndodhur aty në Korrik të vitit 2021 në Ulqin ku u vra Momçillo Gjurishiq. Për këtë ngjarje, policia malazeze shpalli në kërkim ndërkombëtar Vinçesk Pirolin dhe Dorjan Lalën, si persona të dyshuar. Shërbimet e policisë dhe grupi hetimor po vazhdojnë kontrollet intensive, këqyrjen e kamerave, identifikimin e personave të cilët mund të kenë dijeni për ngjarjen. Janë ngritur pika kontrolli në të gjitha hyrjet dhe daljet e qarkut të Lezhë dhe në bashkëpunim me DVP Shkodër punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes./abcnews.al