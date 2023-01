15 herë më i madh se Parisi, ajsbergu “përbindësh” shkëputet nga Antarktida

Një ajsberg i madh, 15 herë më i madh se Parisi, u shkëput nga Antarktida të dielën, thanë shkencëtarët britanikë.

Ky fenomen nuk është për shkak të ndryshimit të klimës, megjithëse rajoni është i kërcënuar nga ngrohja globale, sipas Anketimit Britanik të Antarktidës (BAS).

Ajsbergu prej 1550 kilometrash katrorë u shkëput të dielën kur batica zgjeroi një çarje para-ekzistuese në akull, të quajtur Chasm-1, tha BAS, një organizatë e përfshirë në kërkimet e zonave polare.

Dy vjet më parë, në të njëjtën zonë ishte formuar një ajsberg me të njëjtën madhësi, i ashtuquajturi Brad Ice Bank, ku ndodhet stacioni britanik i kërkimit Halley V. Glaciologët, të cilët ndodhen në zonë nga nëntori deri në mars, kanë vëzhguar zhvillimin e çarjeve në akull për rreth 10 vjet. Në vitin 2016, BAS vendosi të lëvizë stacionin Hali V me 20 km, nga frika se me shkrirjen e akullit mund ta gjejë veten duke lundruar në një ajsberg.

“Kjo shkëputje ishte e pritshme dhe është një sjellje normale e Brand Ice Bank. Nuk është e lidhur me ndryshimin e klimës”, shpjegoi shkencëtari i akullit Dominic Hodgson.

Antarktida po vuan efektet e ndryshimeve klimatike dhe aty u regjistruan temperatura rekord vitin e kaluar. Në vitin 2021, shkrirja e plotë e një ajsbergu, 4,000 kilometra nga vendi ku u shkëputnë 201, lëshoi më shumë se 150 miliardë tonë ujë të freskët, gjë që i shqetësoi shkencëtarët sepse ata nuk e dinin se cilat do të ishin efektet në ekosistemin e brishtë të rajonit. /albeu.com