“100 milionë dollarë”, njihuni me 4 macet më të pasura në botë

Macet janë ndër kafshët më të dashura në mbarë botën.

Këto janë krijesa shumë simpatike me një pamje të adhurueshme që e duan rehatinë dhe kohën e mirë.

Megjithatë ka disa mace në botë që bëjnë një jetë luksoze. Si është e mundur kjo?

Por sigurisht falë kujdestarit të tyre të pasur i cili ose ua transferoi pronën e tij ose krijoi profile për ta në rrjetet sociale dhe të dy u pasuruan.

Pra, le të shohim 4 macet më të pasura në botë.

1-Nala

Nala, është një mace mbresëlënëse siameze që jeton në Kaliforni, Shtetet e Bashkuara. Në janar 2023, u bë macja më e pasur në botë me një pasuri të madhe që arriti në 100 milionë dollarë. Nala ka 4.5 milionë ndjekës në Instagram, duke i dhënë asaj një vend në Librin e Rekordeve Guinness si macja me më shumë ndjekës në atë platformë.

Nala u adoptua nga kujdestari i saj nga një strehë dhe krijoi një llogari në Instagram për të për të ndarë momentet e saj më qesharake dhe më të lezetshme. Brenda një periudhe të shkurtër kohe, kotelja bukuroshe u bë e famshme dhe filloi të fitonte para përmes reklamave të sponsorizuara si nga rrjetet e saj sociale, ashtu edhe nga marka e saj e ushqimit për mace, “Love Nala”.

Vlerësohet se ajo fiton rreth 14,419 dollarë për postim në Instagram.

2-Olivia Benson

Macja e dytë më e pasur në botë është Olivia Benson, shoqja me gëzof e këngëtares Taylor Swift dhe ato jetojnë së bashku në Nashville, Tennessee, SHBA. Olivia Benson është një skoceze me flokë. Ajo u emërua sipas personazhit të Mariska Hargitay në Ligjin dhe Rendin dhe vlerësohet të ketë një pasuri prej 97 milionë dollarësh. Olivia Benson është shfaqur me këngëtaren e njohur në disa video muzikore, ka bërë foto me të që janë postuar në rrjetet sociale dhe thyen rekorde për pëlqime, ka markën e saj dhe ka marrë pjesë në një reklamë të madhe buxhetore për Diet Coke në 2014.

3-Choupette

Më tej në listë është Choupette, një mace e bukur birmaneze, e cila ishte kafsha shtëpiake e dashur e stilistit të ndjerë gjerman, Karl Lagerfeld. Kur stilisti ndërroi jetë, Choupette trashëgoi një pjesë të pasurisë së tij prej 200 milionë dollarësh. Pasuria neto e maces tabby vlerësohet në rreth 13 milionë dollarë, duke e bërë atë macen e tretë më të pasur në botë. Përveç trashëgimisë që i ka lënë Karl Lagerfeld, thuhet se ka fituar disa miliona dollarë vetë, 4.5 milionë, përmes bashkëpunimeve dhe reklamave të ndryshme.

4-Smoothie

Smoothie është një mace britanike me flokë të gjatë nga Holanda. Ajo është macja e katërt më e pasur në botë me 2.4 milionë ndjekës dhe fitime për postim në Instagram prej 7,423 dollarësh. Në YouTube, abonentët arrijnë në 150 mijë dhe shikimet që mbledh janë të panumërta në secilën video të saj. Smoothie dhe vëllai i saj me gëzof Milkshake po kalojnë shumë mirë nga ajo që mund të shohim në fotot e tyre në rrjetet sociale. Nuk dihet ende pasuria e saj por nëse do të përpiqemi të llogarisim postimet dhe bashkëpunimet e saj me siguri do të tronditemi.

/Albeu.com