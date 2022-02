10 orë dëshmi, Rama paralajmëron padi ndaj Tabakut: Më vjen keq, por duhet ta bëj

Pas marrjes në pyetje nga Komisioni Hetimor për Inceneratorët, kryeministri Edi Rama, në një prononcim ka deklaruar se do të ngrejë padi ndaj kryetares së komisionit, Jorida Tabakut për shpifje.

“Do të marrë njëherë kohën që të mbarojë hetimet e SPAK, të çojë të gjithë akuzat nëse ka të tjera në gjykatë, dhe pastaj sigurisht që çështjen e grupit të strukturuar kriminal do ta çojë në gjykatë. Për fat të keq e kemi bërë gjykatën si vend takimi me zonjën Tabaku,, do takohemi përsëri. Tabaku është recidiviste për shpifje. Më vjen keq, por më duhet ta bëj prapë sepse nuk ndodh në asnjë vend që një politika të angazhohet me publikun për të ngritur akuzën e një grupi të strukturuar kriminal. Do shkojmë në gjykatë. Si qenka kjo?! Muaj të tërë rroganis kokë, u vodhën 430 milion, i vodhën, Ku janë? S’janë?”, tha Rama./albeu.com