10 gjërat që njerëzit e suksesshëm bëjnë pas pune!

E keni pyetur ndonjëherë veten se përse disa njerëz janë më të suksesshëm dhe çfarë bëjnë ata për ta arritur këtë? Një eksperte e organizimit të kohës na shuan kuriozitetin …

Jo vetëm punë dhe as vetëm argëtim. Njerëzit e suksesshëm gjejnë balancën midis punës, familjes, miqve dhe hobeve. Ja se çfarë bëjnë ata për t’i bërë të gjitha pa i humbur energjitë vetëm në një aktivitet.

Ata i bëjnë gjërat ndryshe

“Njerëzit e suksesshëm dhe të zënë i bëjnë disa gjëra ndryshe”, thotë Ronni Eisenberg, një ekspert organizimi në Konektikat dhe autor i dhjetë librave për organizimin.

“Pavarësisht të gjithave, ata i planifikojnë gjërat më parë dhe kështu çdo gjë u shkon mirë”, thotë Laura Vanderkam, një eksperte e menaxhimit të kohës. Njerëzit e suksesshëm nuk qëndrojnë ulur pa pasur gjë për të bërë, sepse e kanë menduar më parë se për çfarë do t’i shërbente ajo kohë.

Ata e ndajnë punën

Njerëzit e suksesshëm kanë ngarkesë të madhe dhe punë shumë të lodhshme, por për t’ia dalë mbanë e ndajnë atë në pjesë më të vogla, që i bëjnë ngadalë dhe në fund arrijnë ta mbarojnë. Për të rritur produktivitetin tuaj, shijoni kohën me familjen dhe mos e kaloni kohën vetëm duke bërë një gjë për një periudhë të gjatë.

Ata nuk bien në kurthin “24 orësh”

“Gjërat nuk kanë përse të ndodhin çdo ditë në të njëjtën kohë që të jenë pjesë e jetës suaj”, thotë Vanderkam. “Njerëzit mund të thonë se nuk stërviten dot në mbrëmje, sepse duhet të jenë me familjen, por një ditë në javë kjo mund të ndodhë.” Nëse keni një rutinë të caktuar për miqtë apo familjen, kjo nuk do të thotë se s’ia vlen ta ndryshoni kur të keni mundësinë.

Ata nuk shohin televizor

Nuk ka asgjë që nuk shkon me televizorin, por shpesh e vë mendjen në gjumë dhe mund t’ju shpenzojë më shumë kohë nga sa do të donit. Eisenberg thekson se po sheh gjithnjë e më tepër njerëz që po e mënjanojnë televizorin. “Ata kanë vendosur se është një humbje kohe dhe e kanë shmangur ose kanë vendosur rregulla strikte rreth kohës që mund të shpenzojnë për ta paratë”, thotë ajo. Kështu do të keni më shumë kohë për të bërë gjërat që dëshironi.

Ata stërviten fizikisht

Ndërsa punonte për një projekt mbi jetët e grave të suksesshme me familje, Vanderkam vëzhgoi se shumica e tyre bënin pak ushtrime fizike. “Ja ku kemi njerëz që janë më të zënë sesa shumica e të tjerëve, por ata ende gjejnë kohë për të bërë stërvitje fizike.”

Realiteti është se stërvitja të bën mirë për shëndetin dhe njerëzit e suksesshëm duan të jetojnë sa më gjatë dhe të jenë sa më të shëndetshëm që të ndërmarrin vendime të logjikshme.

Për ta pasur më të lehtë vendimmarrjen për stërvitjen, planifikojeni atë më parë, mos prisni që të jeni në humor për të shkuar në palestër. Ata që janë familjarë e planifikojnë palestrën pasi largohen nga puna dhe përpara se të shkojnë në shtëpi.

Ata luajnë për qejf

Vanderkam thekson se njerëzit e suksesshëm janë të dhënë pas kohës së kaluar bukur dhe jo pas sasisë së madhe të kohës që kalojnë me një person. Kështu, për të krijuar lidhje më të ngushta familjare, ata mund të marrin pjesë në një ngjarje shumë të rëndësishme për dikë nga familja pa u ndier në faj, për faktin se nuk janë gjithnjë aty për ta.

Ata dalin në takime romantike

Njerëzit e suksesshëm, që kanë axhenda të zëna, sigurohen që të kenë kohë për njerëzit e tyre të zemrës. Kështu, ata dalin të paktën një herë në javë për një drekë ose darkë romantike me ta. Nëse ju nuk keni mundësi të dilni kaq shpesh për dreka apo darka, krijoni një takim në shtëpi. Mjafton të bisedoni për një orë pa pasur televizorin përpara.

Ata gjejnë kohë për miqtë

“Lidhjet sociale janë një nga pjesët më të pëlqyeshme në jetë, por miqtë shpesh marrin pak kohë në jetën e atyre që janë persona të zënë”, thotë Vanderkam. Një strategji e mundshme është t’i përmbaheni një kalendari jo me data, por me ditët e javës. Për shembull, mos lini takim më datë 30, por çdo të hënë të fundit të muajit.

Ata përdorin shërbimet online

Njerëzit e suksesshëm dhe të zënë shpesh i delegojnë punët te të tjerët që të mund t’i mbarojnë ato. Por një njeri i zakonshëm që nuk ka asistent personal, mund të shmangë ngarkesën duke përdorur shërbimet online dhe për të kursyer shumë kohë.

Ata kanë një rutinë përpara gjumit

Një rutinë në mbrëmje do të thotë menaxhim më i mirë i kohës. Mbrëmja është koha ku aktiviteti i ditës fillon të shuhet dhe vjen një moment paqeje. Eisenberg thotë se shumë persona nuk mund të mendojnë për organizimin e gjërave për ditët në vijim dhe kjo ndikon në mungesën e suksesit për ta. Bëni gjithçka gati përpara se të vijë çasti. Shfrytëzojeni mbrëmjen për këtë gjë.

Ata i japin prioritet gjumit

Jeni në dilemë nëse duhet të shtriheni për të fjetur apo ta konsumoni energjinë e mbrëmjes? Studimet tregojnë se njerëzit e suksesshëm flenë nga shtatë deri në nëntë orë gjatë natës. “Kushdo që thotë se fle vetëm katër orë në natë po gënjen”, thotë studiuesja. Njerëzit e suksesshëm e dinë se për të menduar më mirë dhe për të marrë vendime të zgjuara duhet të flenë mjaftueshëm.