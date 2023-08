10 gjëra personale që nuk duhet t’i ndani kurrë me të tjerët

Në vesh ka shumë enë gjaku, dhe kjo është arsyeja pse është shumë e lehtë për t’u infektuar nga sëmundje të gjakut , thjesht duke vënë një palë vathë. Nëse i merrni vathët dikujt, pastroni para se t’i vendosni me alkool.

3. Zbutës buzësh (label)

Në sipërfaqe të buzëve, ka gjithmonë enë gjaku. Ata janë të gatshme të mbajnë gjithçka që ju vendosni mbi to, madje dhe mikrobet. Nëse ju vendosni në buzë. Virusi herres mund të përhapet vetëm nëse ju përdorni zbutësin e buzëve të dikujt tjetër.

4. Piskatore vetullash

Nëse përdorni piskatoren e dikujt tjetër për të hequr disa qime në vetulla, ju mund të prekeni nga sëmundje serioze në të ardhmen. Një piskatore mund të përhapë hepatitin C dhe HIV. Nëse nuk keni mundësi tjetër përveç se t’i përdorni ato, pastrojini fillimisht me alkool.

5. Deodoranti me sferë

Deodorantët me sferë mbajnë infeksione serioze, veçanërisht nëse bakteret marrin plagë të vogla gjatë implementimit të saj. Deodorantët aromatikë nuk parandalojnë shumëzimin e baktereve. Prandaj, gjithmonë zgjidhni deodorantët me përbërës antibakterial, dhe mos e ndani me askënd.

6. Sapuni shufër

Mikroorganizmat mbulojnë një sapun shufër çdo herë që e përdorni, jo vetëm mikrobe të padëmshme, por edhe viruse të rrezikshme. E keqja është se sapuni qëndron në një pjatë të lagur. Lagështia krijon mjedise ideale për bakteret, kërpudhat dhe viruset. Për të zvogëluar rrezikun e infeksioneve, përdorni sapun të lëngshëm.

7. Krehër flokësh

Asnjëherë mos ja jepni askujt krehrin tuaj dhe mos përdorni të dikujt tjetër. Ajo rrit rrezikun e kapjes së parazitëve si morrat, zgjebe, dhe madje infeksione të rënda. Nëse e ndani krehrin, pastrojeni mirë e mirë përpara.

8. Peshqirët

Peshqiri është një terren ku rrinë shumë mikrobe, veçanërisht nëse e lini të varur në banjë me lagështirë të lartë. Nëse peshqiri juaj nuk mban erë të mirë, do të thotë që po zhvillohet myku dhe mikrobet, që mund t’ju infektojnë ju më vonë. Për të eliminuar këtë rrezik, lani peshqirin tuaj pas 3-4 përdorimesh dhe gjithmonë lëreni të thahet plotësisht. Më e rëndësishmja, kurrë mos e ndani me dikë tjetër.

9. Furçat e makeup-it

Shmangni ndarjen e produkteve kozmetike që janë në kontakt me lëngjet e trupit tonë, si lotët, mukozën e hundës, pështymën, gjakun ose aknet. Kjo do të thotë që është më mirë të mos ndahen me askënd, asnjë produkt kozmetik.

10. Kufjet

Kufjet e të tjerëve mund të shkaktojnë rritjen e baktereve në vesh. Rreziku rritet me stërvitjen; ngrohja dhe lagështira ndihmojnë në zhvillimin e tyre. Përveç kësaj, nëse i ndani kufjet me dikë tjetër, jini të përgatitur për të mirëpritur baktere që shkaktojnë infeksione në vesh. Nëse ju i ndani kufjet, apo gjërat e tjera që përmendëm më lartë, mos harroni asnjëherë t’i pastroni mirë.