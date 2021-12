10 fakte që ndoshta s’i dini rreth Krishtlindjeve

1.Në Ukrainë, merimangat konsiderohen si simbol i fatit të mirë gjatë periudhës së Krishtlindjeve.

2.Thënë këtë, një simbol në formë merimange duhet të jetë patjetër në çdo pemë Krishtlindjesh.

3.Ju vërtetë mund t’i nisni një letër Babagjyshit në Kanada. Adresa postare është Santa Claus, North Pole, H0H 0H0, Canada.

4. Në Spanjë, hoteli The Kempinski Hotel Bahia, feston me një pemë Krishtlindjesh që kushton rreth $15 million. Një nga pemët më të shtrenjta, e zbukuruar me diamandë dhe bizhu të markave të famshme si Chanel, Bulgari, Cartier, etj.

5.Thomas Edison, shpikësi i dritës është gjithashtu krijuesi i dritave të Krishtlindjeve bashkë me partnerin dhe shokun e tij, Edëard H. Johnson.

6.”Home Alone” është filmi i Krishtlindjeve me fitimet më të larta. Pas tij, renditet “Hoë The Grinch Stole Christmas”.

7.Çdo Krishtlindje përdoren rreth 8.5 milion drita për të dekoruar botën magjike të Walt Disney.

8.Në botë ka më shumë se 630 lloje të ndryshme pemësh.

9. Santa Claus njihet me 70 emra të ndryshëm kudo rreth botës. Në Brazil si “Papai Noel” kurse në Norvegji si “Julenissens”.

10.Mariah Carey-it iu deshën vetëm 15 minuta për të shkruar këngën e famshme “All I Want for Christmas Is You”.