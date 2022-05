1 mijë lekë për shkeljen e 5 mijë te “xhepi”, prangoset polici “gjobëvënës” në Pogradec

Një punonjës policie në Pogradec ka rënë në pranga pasi dyshohet se ishte i përfshirë në gjobvënie.

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka vënë në pranga një inspektor në Korçë për shkak se akuzohet për veprën penale “Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën” dhe “Falsifikimi i dokumentave”.

Inspektor E.Q është ndaluar për shkak të ankesës së një personi nga Kosova i cili pretendonte se i ishte vendosur një masë administrative në kundërshtim me ligjin në vlerën 6 mijë lekë. Ai sqaronte se punonjësit të policisë E.Q. i kishte dhënë shumën prej 50 euro për shlyerjen e kësaj mase administrative.

Nga hetimet e kryera pas sekuestrimit të bllokut të masave admistrative të punonjësit të policisë E.Q., rezulton se masa administrative me numrin përkatës të serisë është me vlerë 1 mijë lekë, gjë e cila tregon mospërputhje me fletën e masës administrative të paraqitur nga denoncuesi.

Njoftimi i Policisë:

Më datë 17.05.2022, nga ana oficerëve të policisë gjyqësore të Drejtorisë Rajonale të AMP Korçë u krye ndalimi i punonjësit të policisë të Seksionit të Qarkullimit Rrugor në DVP Korçë, Inspektor E.Q., i dyshuar për veprën penale “Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën” dhe “Falsifikimi i dokumentave”.

Në vazhdim të këqyrjes së blloqeve të administruar nga punonjësi i policisë, konstatohen raste të ngjashme edhe për shtetas të tjerë, kryesisht të huaj, për të cilat po bashkëpunohet me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, me qëllim dokumentimin e plotë.

Lidhur me këtë rast, Drejtoria Rajonale e AMP Korçë ka referuar materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec për veprime të mëtejshme.

AMP mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të abuzimit apo shkeljes së ligjit nga ana e punonjësve të Policisë së Shtetit, duke telefonuar në numrin e gjelbër 0800 9090./albeu.com/