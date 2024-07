1/3 e kandidatëve për deputet e fiksuar, reagon Alibeaj : Sot iu dha mandati i katërt Edi Ramës

Deputeti Enkelejd Alibeaj, gjatë diskutimit në Komisionin e Ligjeve, për ndryshimet në Kodin Zgjedhor, tha se duke mbajtur 1/3 e listës së kandidatëve të fiksuar është mbrojtja më e madhe që i jepet Edi Ramës.

Alibeaj tha se përmes këtij ndryshimi i jepet e drejta Ramës që të fshehë në këtë listë emrat që janë në targetin e qytetarëve, por që i fsheh përmes një liste të mbyllur.

“Ai 30% i listës së fiksuar është mbrojtja më e madhe që i jepet Edi Ramës. Po i jepet mundësia të fshehë në atë pjesë figurat më të larta politike, e drejta e atij ta bëjë atë punë, por jo në kurriz të shqiptarëve. i jep mundësinë Ramës të përdorë administratën, patronazhistët për të vjedhur votat, por edhe i jep 12 mandate dhuratë, madje i jep mundësinë të fshehë figurat më të larta të pushtetit që janë ata që janë në target i votës së qytetarëve shqiptarë.

Jepini shqiptarëve të drejtën që ta zgjedhin ata deputetin që duan. Nëse e do një parti politike, ta zgjedhë si opsion. 100% të listës ta mbajnë të mbyllur ata, mbase pushteti e do të mbyllur, por jo duke detyruar shqiptarët. Ta bëjnë si zgjedhje të tyre. Vendimi i GJK Kushtetuese është për listë të hapu”, tha Alibeaj.

Në vijim ai u ndal te vota me postë për diasporën, duke kundërshtuar një proces të tillë.

“Nuk jam për votën me postë. Vota më postë me këto kushte të regjistrohesh brenda 60 ditëve, për 3 muaj, të regjistrohesh duke pasur një vendbanim atje ku je, kjo është pengesa e parë. Duhet të kesh regjistrim zyrtar në vendin e huaj që të kualifikohesh si zgjedhës. U dashka që të paguajë postën ai shqiptari atje me lekët e tij. Ai ka ikur jashtë se s’ka para. Në funksion të plotësimit të atij bishti të fundit, mandatin e fundit.

Këta e kanë në dorë ta marrin dhe ta rrëmbejnë atë mandatin e fundit ndaj çdo partie tjetër, i kanë patronazhistët jashtë Shqipërisë shkuan në mes të Athinës dhe Milanos dhe çuan gjithë shtetin. Kanë mundësinë për ta keqpërdorur votën e emigrantëve në favor të tyre.

Kjo do jetë një mënyrë se si mund të keqpërdoret një e drejtë kushtetuese. Të votojnë në mënyrë të monitoruar në vendet ku janë, të regjistrohen pa pasur në nevojë të deklarojnë vendbanim zyrtar atje. Ajo se çfarë po bëhet sot, nuk është se po bëhet një Reformë Zgjedhore e minutës së fundit, me një Pazar të bërë natën fshehtas, sot po i dhurohet mandati i katërt Ramës në tavolinë.

S’ka nevojë sot më për zgjedhje, e ka marrë, e ka blerë pushtetin dhe mandatin e katërt. Dhe bashkë me të mbetet e vetmja gjë, si të ruajmë ndonjë karrige për vete”, tha Alibeaj.