Tensionet në veri të Kosovës, Borrelli pritet të zhvillojë takime të ndara në Paris me Kurtin dhe Vuçiçin

Shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell do të zhvillojë takime të ndara me presidentin serb Aleksandër Vuçiç dhe kryeministrin kosovar Albin Kurti më 11 nëntor në një përpjekje për të de-përshkallëzuar tensionet midis Kosovës dhe Serbisë.

“Për të vazhduar përpjekjet e Bashkimit Evropian për të ndihmuar Serbi-Kosovën për të de-përshkallëzuar, për të zbutur tensionet aktuale dhe për të avancuar në dialogun e lehtësuar nga BE, Borrell do të takohet me Kurtin dhe Vuçiç në Paris nesër në takime të veçanta”, tha Stano në Twitter.

Sipas Stanos, qëllimi i takimit është të ndihmojë në zbutjen e përshkallëzimit të situatës, qetësimin e tensioneve aktuale dhe avancimin e dialogut të Brukselit.

Në gusht, tensionet midis Serbisë dhe Kosovës u përshkallëzuan kur Prishtina njoftoi planet për të futur rregulla të reja kufitare. Masat do të kishin kufizuar hyrjen nga Serbia me dokumente identifikimi të lëshuar nga Serbia dhe targa që do të shkëmbeheshin me dokumente të lëshuara nga Kosova në kufi.

Më 27 gusht, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje kompromisi të ndërmjetësuar nga BE për rregulloret e hyrjes dhe daljes. Serbia pranoi të heqë dokumentet hyrëse-dalëse për mbajtësit e letërnjoftimit të Kosovës, ndërsa Kosova u pajtua që të mos i prezantojë ato për shtetasit serbë. Megjithatë, autoritetet e Kosovës kërkuan që serbët vendas të riregjistrojnë targat e veturave të tyre me shkronjat “KM” në targat e lëshuara nga Prishtina me “RKS” para 31 tetorit, duke filluar një valë tjetër tensionesh.