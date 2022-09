Blogerja dhe partnerja e Ledri Vulës, Sara Hoxha është konfirmuar si konkurrente e “Dancing With the Stars” disa ditë me parë.

Ndërsa ditën e sotme këngëtari Ledri Vula ka postuar një InstaStory ku na ka lënë të kuptojmë dicka tjetër.

Ata ndodhen me pushime së bashku me vogëlushen e tyre ndërsa Ledri ka publikuar një foto në story ku shkruan: “vet i katërt”.

Këngëtari shihet në pasqyrë e në ekran të telefonit.

Mos ndoshta Sarës do ti prishen planet për “Dancing with the Stars”? Le të shohim!