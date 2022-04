Në Kosovë paga minimale bëhet 250 euro neto

Paga minimale tash e tutje në Kosovë do të jetë 250 euro neto. Qeveria ka miratuar projektligjin që e cakton pagën minimale në vlerë prej 250 euro neto apo 264 euro bruto. Paga minimale në Kosovë ishte 170 euro për moshën mbi 35 vjeç e 130 euro nën 35 vjeç dhe nuk ka ndryshuar qysh në vitin 2011.

Me këtë vendim do të bëhet ora e punës në vlerë 1.5 euro.

Kryeministri Albin Kurti tha se nga rritja e pagës minimale do të përfitojnë 300 mijë punëtorë.

“Nga rritja e pagës minimale do të përfitojnë rreth 100 mijë punëtorë”, tha Kurti, teksa shtoi se rritja e pagës minimale ka qenë synim i qeverisë së tij.

Në ndërkohë, ministri i Financave, Hekuran Murati tha se me miratimin e këtij projektligji do të rriten pagat e punëtorëve me pagë të ulët.

“Projektligji në fjalë e ka për qëllim që të plotësojë dhe ndryshojë ligjet të cilat lidhen me shumën e benificioneve ose kompensimeve në pagën minimale si dhe të ndryshojë shkallën tatimore në të ardhurat personale dhe të ndryshojë procedurën e vendosjes së pagës minimale. Me miratimin e këtij projektligji paga minimale do të shërbejë vetëm për të rritur pagën e punëtorëve me pagë të ulët ”, ka thënë Murati.

Sipas kësaj rritje thotë Murati, punëtorët do të paguhen 1.5 euro për 1 orë punë.

“Miratimi i këtij projektligji në Qeveri dhe në Kuvend i hap rrugë sjelljes në Qeveri të vendimit për rritje të pagës minimale prej 264 euro bruto ose përkthyer në ore, 1.5 euro ora”.

Në arsyetim të propozimit, ministri i Financave, Hekuran Murati, ka bërë të ditur se do të duhet të ndryshohen edhe ligjet që ndërlidhen me pagën minimale.

Është miratuar edhe ndryshimi i shkallës tatimore, që parasheh që të gjitha pagat të mos tatohen në 250-euroshin e parë.

Pas miratimit të këtij projektligji në Qeveri, i njëjti duhet të miratohet edhe në Kuvendin e Kosovës.

Sipas rregullores së Kuvendit, shqyrtimi i parë i një projektligji nuk mund të bëhet pa kaluar dy javë pune por as më vonë se katër javë pune, nga dita e shpërndarjes së tij.

Pas kësaj, ligji u kthehet në shqyrtim komisioneve parlamentare, kurse më pastaj i dërgohen Kuvendit raportet me rekomandime për projektligjin në fjalë brenda dy muajve nga shqyrtimi i parë, ose pesë ditë pune para shqyrtimit të dytë në mbledhje plenare.

Po ashtu, Qeveria e Kosovës ka miratuar rishikimin e buxhetit, duke e arsyetuar se është parë e nevojshme me qëllimin e ofrimit të ndihmës për qytetarët.

Sipas ministrit të Financave, Hekuran Murati, i vetmi ndryshim do të bëhet te ministria që ai udhëheq. Sipas tij, ka pasur ndryshim në trendin e të hyrave, me rritje prej rreth 17 për qind në raport me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar.

