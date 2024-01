Ndryshimet në ligjet dhe rregulloret në Zvicër, përmendet edhe udhëtimi pa viza për kosovarët

Reformat e pensioneve, mbikëqyrje më e rreptë e internetit dhe telefonit dhe më shumë pushim për prindërit, ndryshime të ndryshme në ligjet dhe rregulloret zvicerane që kanë hyrë në fuqi nga 1 janari.

Makinat elektrike: Makinat elektrike tani i nënshtrohen taksës së automjeteve, ashtu si makinat e tjera. Përjashtimi nga taksat për makinat me energji elektrike që ka qenë në fuqi që nga viti 1997 është anuluar. Kjo do të thotë se makinat elektrike do t’i nënshtrohen normës normale të taksës prej 4% për makinat që përdoren për të transportuar njerëz ose mallra. Taksa do të vendoset mbi çmimin e importit, jo çmimin e shitjes me pakicë. Midis 2018 dhe 2022, numri i makinave elektrike të importuara çdo vit u rrit nga rreth 8,000 në mbi 45,000, shkruan Swissinfo.ch, transmeton albinfo.ch.

Kanceri i gjirit: Sigurimi i detyrueshëm shëndetësor tani do të mbulojë kostot e heqjes paraprake të gjirit dhe vezoreve për disa gjene me rrezik të lartë. Deri më tani, të dyja procedurat rimbursoheshin vetëm në prani të dy mutacioneve specifike gjenetike.

Rishikimi i pensionit: Ka hyrë në fuqi pjesa e parë e rishikimit të pensionit. Tërheqja e pjesshme e parakohshme ose shtyrja e pjesshme e pensionit tashmë është e mundur për të gjithë, duke lejuar një reduktim gradual të punësimit fitimprurës. Kushdo që punon me një pagë përtej moshës së referencës, tani mund të zgjedhë nëse do të paguajë kontribute pensioni për të gjitha të ardhurat e tij apo jo deri në pragun e përjashtimit.

Filmi: Shërbimet online dhe televizive në Zvicër duhet të investojnë 4% të xhiros së tyre zvicerane në filmimin zviceran dhe t’i përmbahen një kuote prej të paktën 30% të filmave evropianë. Kjo përcaktohet nga i ashtuquajturi Lex Netflix, të cilin votuesit zviceranë e miratuan në maj 2022. Si rezultat, kineastët vendas dhe Zvicra si vend i filmit do të kenë në dispozicion rreth 18 milionë CHF (21.1 milionë dollarë) më shumë në vit, kryesisht për seriale dhe formate audiovizive, transmeton tutje albinfo.ch.

Interneti: Njerëzit rezidentë në Zvicër ose me nënshtetësi zvicerane tani mund të marrin një emër domaini që mbaron me .swiss. Ndërmarrjet individuale pa regjistrim në regjistrin tregtar, të tilla si arkitektët ose punëtorët artizanal, mund të marrin gjithashtu një emër domaini .swiss.

Klima: Kompanitë e mëdha në Zvicër duhet të publikojnë raporte të detyrueshme klimatike. Kjo vlen për kompanitë publike, bankat dhe kompanitë e sigurimeve me të paktën 500 punonjës dhe një bilanc total prej 20 milionë CHF ose më shumë ose një qarkullim mbi 40 milionë CHF. Raportet duhet të jenë të qasshme për publikun për të paktën dhjetë vjet. Kompanitë duhet të llogarisin për rrezikun financiar që marrin me aktivitetet që kanë të bëjnë me klimën. Ata gjithashtu duhet të zbulojnë ndikimin e aktiviteteve të tyre në klimë. Së fundi, duhet të përvijohen objektivat e reduktimit për emetimet direkte dhe indirekte të gazeve serrë, së bashku me planet për zbatim.

Kreditë konsumatore: Norma maksimale e interesit për kreditë konsumatore do të rritet nga 11% në 12% për kreditë në cash. Qeveria po rrit gjithashtu normën maksimale të interesit për overdraftet, për shembull për kartat e kreditit, nga 13% në 14%.

Taksat e korporatave: Kompanitë e mëdha ndërkombëtare aktive do të tatohen me një normë prej të paktën 15% në Zvicër nga viti tatimor 2024. Qeveria po zbaton taksën minimale të rënë dakord nga OECD dhe vendet e G20 për disa korporata. Taksa minimale prek grupet që gjenerojnë një qarkullim vjetor në mbarë botën prej më shumë se 750 milionë euro (707 milionë CHF) – rreth 1% e kompanive që operojnë në Zvicër.

Shtetasit kosovarë: Kosovarët mund të hyjnë në zonën Shengen pa vizë për qëndrime deri në 90 ditë. Përjashtimi nga kërkesa për vizë vlen edhe për Zvicrën. Kusht paraprak është posedimi i pasaportës biometrike. Një vizë kërkohet ende për të marrë një punë fitimprurëse në Zvicër.

Mbikëqyrja: Autoritetet kanë më shumë mundësi për monitorimin e të dhënave të internetit dhe telefonit. Do të jetë më e lehtë për të gjurmuar thirrjet anonime të kërcënimit me bombë në Zvicër dhe për të gjetur njerëzit në rrezik. Autoritetet e zbatimit të ligjit duhet gjithashtu të jenë në gjendje të aksesojnë të dhënat më shpejt. Deri më tani, ofruesit e shërbimeve të telekomunikacionit kishin një ditë për t’iu përgjigjur një kërkese nga autoritetet. Kjo periudhë do të reduktohet në gjashtë orë.

Posta: Posta Zvicerane po rrit çmimet për letrat dhe parcelat. Shkronjat A dhe B do të kushtojnë secila 0,10 CHF më shumë (1,20 CHF dhe 1 CHF1 respektivisht), ndërsa parcelat Prioriteti dhe Ekonomia do të kushtojnë 1,50 CHF më shumë.

Pushimi për prindërit: Në rast të vdekjes së një prindi pas lindjes, prindi i mbijetuar tani ka të drejtë për pushim më të gjatë të lehonisë ose atësisë. Nëse nëna e fëmijës vdes brenda 14 javësh nga lindja e fëmijës, bashkëshorti ka të drejtë për 14 javë pushim krahas pushimit dyjavor të atësisë. Në rast të vdekjes së babait ose gruas së nënës brenda gjashtë muajve nga lindja e fëmijës, nëna ka të drejtë edhe për dy javë pushim shtesë.