“Ka shumë mister”, Ambasadori i Suedisë flet për vrasjen e Liridona Ademajt: Si do të veprohet me fëmijët e saj

Ambasadori i Suedisë në Kosovës, Jonas Westerlund ka thënë se vrasja e Liridona Ademajt, e cila kishte shtetësi suedeze ka qenë një lajm i tmerrshëm.

Ai ka thënë se janë duke bashkëpunuar me institucionet e Kosovës, për këtë rast të cilin e ai e quajti të “komplikuar”

I pyetur për rastin fëmijëve të Liridona Ademajt, ai tha se “gjithmonë kemi në planë të parë sigurinë e fëmijëve

“Ne gjithmonë kemi në plan të parë sigurinë e fëmijëve. Jemi në kontakt me autoritetet lokale në Gjakovë, gjithashtu jemi në kontakt me autoritet lokale në Suedi, aty nga ku janë, besoj bregu perëndimor i Suedisë, puna jonë po vazhdon dhe s’mund të japë detaje me këtë rast”, ka thënë Westerlund.

Ambasadori suedez i pyetur për mundësinë e ekstradimit të Naim Murselit, bashkëshorti i Liridona Ademajt, i dyshuar për organizim të vrasjes, tha se hetimet për rastin janë duke vazhduar por që nuk mund të flasë më shumë.

Liridona Ademaj ishte vrarë më 29 nëntor në Prishtinë, në një rast i cili fillimisht ishte raportuar si grabitje e armatosur.

Për vrasjen e saj, janë arrestuar katër persona në mesin e të cilëve edhe Naim Murseli, bashkëshorti i saj.