I refuzoi dhuratën, Labi për profesorin më të famshëm të momentit: E dimë që ke mundësi të shkosh me pushime

Vallëzimet e tij të publikuara në rrjetin social “TikTok” bëri që profesori Lulzim Paci nga Vushtrria të fitoj zemrat e mijëra përdoruesve të këtij rrjeti, madje mori edhe epitetin si “Profa i Tik Tok-ut”.

Këngëtari i njohur shqiptar, Labinot Tahiri, ditën e djeshme ka treguar mbështetjen e tij për profesorin.

Derisa bëri një shkrim në Facebook, ai theksoi se do të takohet sot (e martë) me të dhe se do t’ia bëjë një dhuratë, tri ditë pushime në Shqipëri ose në Turqi.

Megjithatë, ‘profa i TikTok’-ut iu përgjigj duke thënë se qëndron mirë financiarisht, nuk e ka bërë këtë për para e vëmendje.

Labi nga ana tjetër në postimin e radhës shtoi se pushimi nuk kishte të bënte me anën financiare, por si shenjë respekti për profesorin.

Postimi i plotë i Labit:

“Mirëmengjesi prof dhe qytetar!

Se pari, nje vleresim për deputeten që kishte kerkuar falje e qe as nuk e kisha ditur se kush e ka berë ate postim për herë të parë , por që kërkim falja pranohet te Zoti e lere me te njeriu.

Prandaj respekt për deputeten.

E dyta, o prof i yni!

Pasha besën e Zotit, për ato bileta që e kam cekur, e kam cekur që nga duart e shqiptarëve vetem në shenjë respekti , se që i ke mundesitë personale me shkua në pushime ate e dim , dhe po ashtu edhe nga miqët e familjarët e tu e kuptuam që kujdesën për ju!

Atë premtim e kam thënë pa asnjë të keqe , se me pas mundesi, të gjithë mësimdhënësit i kisha shpërblyer me pushime vetëm me ju dhurua vullnet, se boll që na i mesojnë femijet tanê me ato rroga të vogla

Respekt që me ke falenderu në emision dhe kur të jeni gati , pas atij pushimi që e keni të paguar, prap i qendrojmë atij premtimi shpirtror e shoqëror ndaj teje.

“Prof, gjithsesi do ti qojmë nga dy gota qaj në Vushtri, se është ndjenjë e mirë , na duket si të pim qaj në Stamboll”

Me respekt, Labi Kosovë e Shqipërisë”.