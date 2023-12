Gorani goditje Kurtit e Liburn Aliut: VV manipuloi me bashkimin kombëtar, e shpërdëroi dhe e braktisi

Dukagjin Gorani, gazetar, ka thënë në “Pressing” të T7, të martën, se Lëvizja Vetëvendosje e ka përvetësuar idenë e bashkimit kombëtar. Ai ka deklaruar se kjo ide nuk ka të bëjë me këtë organizatë.

Gorani ka thënë se ai si fëmijë e ka parë sakrificën e shqiptarëve për flamurin kuq e zi dhe Shqipërinë.

Por thotë se pas shpalljes së pavarësisë, LVV-ja e Albin Kurtit e nisi manipulimin.

“Çka përjetoj unë që bë vitin 2008, pas shpalljes së pavarësisë me t’u mush rrugët me flamuri kuq e zi duke e kërkuar bashkimi kombëtar dhe ti e sheh nisjen e një procesi të madh të manipulimit. Përpjekja e përvetësimit të diçkaje që nuk ka lidhje me këtë organizatë dhe pasi që e përvetëson e bën për manipulim publik, në momentin e parë që e fiton pushteti heq dorë”.

Më 30 nëntor, ministri i Infrastrukturës, Liburn Aliu, kishte thënë se “Kosova është projekt i përkohshëm”. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar Gorani.

“Tash del një ministër dhe thotë Kosova është projekt i përkohshëm sepse synimi i vërtetë është bashkimi me Shqipërinë. Mos more, sonte po më thuash që sonte ekziston një qëllim që është qind vjeçarë”, ka thënë ai. /Gazeta Express