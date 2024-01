Dialogu Kosovë-Serbi, paralajmëron Lajçak: Tani është koha për t’u ripërqendruar plotësisht në hapat e ardhshëm

Përfaqësuesi i BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, paralajmëron ripërqëndrim të plotë dhe hapa të ardhshëm në dialog, pa treguar më shumë.

“Tani është koha për t’u ripërqendruar plotësisht në hapat e ardhshëm në Dialog”, kështu ka shkruar Lajçak në një postim në profilin e tij në Facebook, nga ku tregon për kthimin e tij në Bruksel pas qëndrimit në Davos të Zvicrës. Në Zvicër Lajçak ka takuar Presidentin e Serbisë Vuçiq. Në Forumin Ekonomik të Davosit ka marrë pjesë edhe Kryeministri Kurti.

Reagimi i plotë:

Përshëndetje nga Brukseli me bore dhe me diell, ku jam kthyer pas një jave të ngjeshur në Davos të Zvicrës. Siç dikton tradita, takimi vjetor i Forumit Ekonomik Botëror shënon fillimin e vitit diplomatik, duke bashkuar liderë nga qeveria, biznesi dhe shoqëria civile në mbarë botën për t’u përfshirë në diskutime mbi sfidat më të ngutshme me të cilat përballen shoqëritë tona.

Forumi i këtij viti u përqendrua rreth temës së rindërtimit të besimit. Gjatë Dialogut tradicional të Diplomacisë në Ballkanin Perëndimor, ne diskutuam pritshmëritë dhe prioritetet në rajon dhe në Bashkimin Evropian në lidhje me zgjerimin. Duke shërbyer si bashkë-moderator, ndava vëzhgimin tim se megjithëse ka një entuziazëm të dukshëm nga partnerët lindorë, ai përballet me skepticizëm nga Ballkani Perëndimor. Momenti aktual për zgjerim është real, por siç e dimë mirë, në politikë, një momentum nuk zgjat kurrë përgjithmonë. Prandaj, pyetja kryesore tani është nëse do të jemi në gjendje ta transformojmë këtë momentum në një cilësi të re të zgjerimit apo nëse do të humbasë fare.

Si gjithmonë, Davos u tregua një platformë e paçmuar për t’u lidhur me miqtë, kolegët, partnerët dhe liderët nga rajoni dhe më gjerë. Diskutimet tona mbuluan një spektër zhvillimesh të rëndësishme të parashikuara këtë vit, si brenda Ballkanit Perëndimor ashtu edhe në skenën globale. Por pas një jave magjepsëse të zhytur në perspektiva të ndryshme brenda “flluskave” globale të mendjeve, tani është koha për të ripërqendruar plotësisht në hapat e ardhshëm në Dialog.