Dialogu Kosovë-Serbi, Lajçak zbulon se çfarë ndodhi në takimet e të enjtes në Bruksel

I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak ka zbuluar atë se çfarë ndodhi në takimet e të enjtes në Bruksel mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë me ata evropianë.

Lajçak, në përmbledhjen javore të agjendës së tij shprehet se si kryeministri kosovar ashtu edhe presidenti serb janë treguar të gatshëm për zbatimin e marrëveshjes së re të ofruar nga evropianët, por kanë patur mosdakordësi për modalitetin.

Ai shtoi se gjithçka e mbetur pezull shpreson të sqarohet në javët e ardhshme.

“E mirëpres që të dy liderët treguan gatishmëri për zbatimin e Marrëveshjes, megjithëse nuk arritën të bien dakord për modalitetet. Ata kishin komente dhe pyetje për propozimin evropian për statutin për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, të cilin ua kemi paraqitur gjatë misionit tonë të përbashkët të shtunën e kaluar.”, shkruan Lajçak

Sa i përket asociacionit, Lajçak thotë se në fakt kjo nuk është çështja e vetme që ka nevojë për zbatim, pasi detyrime të pazgjidhura ka edhe Serbia.

“Shpresoj se do të jemi në gjendje të sqarojmë pyetjet dhe shqetësimet e hapura në javët në vijim. Statuti ynë propozon një mënyrë moderne evropiane për të trajtuar çështjen e ndjeshme të mbrojtjes së pakicave në përputhje me praktikat dhe standardet më të mira evropiane dhe nuk i kalon kufijtë e kuq të Palëve siç janë përcaktuar më parë. Por ky nuk është i vetmi element që ka nevojë për zbatim. Edhe Serbia ka shumë obligime të pazgjidhura nga Marrëveshja dhe ne duhet të shohim që zbatimi të përparojë paralelisht, në mënyrë që edhe Kosova edhe Serbia të marrin atë që kanë rënë dakord. Fokusi tani duhet të jetë në avancimin e zbatimit të Marrëveshjes pa parakushte apo vonesa. Siç u shpreh qartë tre liderët evropianë, formalitetet nuk duhet të pengojnë këtë proces të rëndësishëm. Me këtë në mendje, unë do të ftoj kryenegociatorët së shpejti në Bruksel për të diskutuar hapat e ardhshëm”, u shpreh Lajçak.