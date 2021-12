Biden letër Senatit: Rreth 561 trupa amerikane janë në Kosovë për ta frenuar ripërtërirjen e armiqësive

Numri një i Shtëpisë së Bardhë, Joe Biden, në një letër drejtuar shefes së Dhomës së Përfaqësueve, Nancy Pelosi ka folur edhe për aktivitetin e trupave amerikane në Republikën e Kosovës, aktivitet për të cilin Biden thotë se shërben në parandalimin e ripërtrirjes së armiqësive në Kosovë.

Presidenti amerikan, Joe Biden i ka shkruar letër kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi për ta mbajtur të informuar rreth dislokimeve të Forcave të Armatosura të SHBA-së nëpër botë.

Presidenti Joe Biden në letrën e shkruar më 7 dhjetor, përmend edhe faktin se rreth 561 trupa amerikane janë të angazhuara Kosovë për të penguar përtrirjen e armiqësive.

“Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kontribuojnë në Forcën e Kosovës (KFOR), të udhëhequr nga NATO në bashkëpunim me autoritetet lokale, partnerët dypalësh dhe institucionet ndërkombëtare, për të penguar përtrirjen e armiqësive në Kosovë. Përafërsisht 561 pjesëtarë ushtarakë të Shteteve të Bashkuara janë në mesin e rreth 4,000 pjesëtarve të KFOR-it”, thuhet në letër.

“Unë kam drejtuar pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Shteteve të Bashkuara në të gjitha operacionet e përshkruara më sipër në përputhje me autoritetin tim kushtetues dhe statutor si Komandant i Përgjithshëm dhe si Shef Ekzekutiv), si dhe autoritetin tim kushtetues dhe ligjor për të kryer marrëdhëniet e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët e administratës sime dhe unë komunikojmë rregullisht me udhëheqjen e kongresit, komitetet përkatëse të kongresit dhe anëtarë të tjerë të Kongresit në lidhje me këto vendosje, dhe ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë”, përfundon letra./Express