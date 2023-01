Kiara i jep zemër, Luizi hidhet në pishinë nga gëzimi (FOTO LAJM)

Akulli mes Kiara Titos dhe Luiz Ejllit është thyer.

Moderatorja po tregohet më e ngrohtë me Luizin, i cili ka “luftuar “ për ti fituar zemrën që prej fillimit të reality shoë Big Brother Vip Albania.

Tashmë dyshja janë me të afërt me njëri-tjetrin, kalojnë më shumë kohë bashkë me batuta , të qeshura dhe përqafime.

Sigurisht Luizi është shumë entuziast që Kiara po tregohet më e ngrohtë me të.

I tillë është rasti i fundit, kur Kiara i bëri Luizit me duar shenjën e zemrës. Me ta parë ai u hodh në pishinë nga gëzimi.

Kujotjmë se me të hyrë data 18 janar, Luizi i bëri Kiarës një surprizë romantike me rastin e 27-vjetorit të lindjes.

Ai e priti Kiarën në oborr dhe i këndoi këngën e Ed Sheeran “Perefect”, me moderatoren që u emocionua tejmase nga surpriza./albeu.com/