“Fatura të kripura nga tetori”, Xhaferaj: Qeveria dështoi me energjinë elektrike, nuk mjafton vetëm “fikja e dritave”

Ndryshimi i cmimeve në Tetor do të varfërojë edhe më xhepat e Shqiptarëve, pasi energjia do të shtrenjtohet për 4 herë më shumë konsumatorë nga c’raporton qeveria! Ndërkaq problematikat e sektorit mbeten qëllimisht pa zgjidhje, për të thjeshtuar abuzimin. Sic theksojnë ekspertët, përpos humbjeve teknike në rrjet, humbjet jo teknike, pra shqip vjedhjet, përbëjnë diku 1/3 e humbjeve totale duke bërë që importet për të cilat paguajmë të gjithë më shumë të shërbejnë pjesërisht edhe për të furnizuar hajdutët e energjisë. Pra, teksa merren masa për të shtrenjtuar faturat e mbi 200 000 konsumatorëve, nuk merret asnjë masë për të ndaluar vjedhjet në rrjet të cilat na faturohen ne. Për më tepër, edhe investimet që janë bërë kanë qënë abuzive me “tarifa dy-trefish më të larta për investimet që bëhen për një 1 km linjë apo transformator krahasuar me tregjet e huaja”.