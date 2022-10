Zyrtare! E hëna shpallet dita më e keqe e javës

Dita e hënë konsiderohet si ditë e plogësht duke qenë se vjen pas fundjavës. Pas dy ditëve pushim, është paksa e vështirë t’i rikthehesh rutinës. Rekordet Botërore Guinness e kanë shpallur zyrtarisht të hënën si ditën më të keqe të javës. Këtë e deklaroi vetë kompania në një postim në faqen e saj zyrtare në Twitter.

Është zyrtare tani. Të hysh në të hënën do të thotë që po kaloni në ditën më të keqe të javës të shpallur zyrtarisht dhe të pranuar botërisht. Tani ju mund të fajësoni inatin tuaj të përgjithshëm që ishte e hënë. Do të ishte një shqetësim vetëm gjatë gjashtë ditëve të mbetura të javës.

“Ne po i japim zyrtarisht të hënën rekordin e ditës më të keqe të javës,” shkroi dje në Twitter Rekordet Botërore të Guinness dhe Twitter më në fund po ndihet i parë.

“Ju desh mjaft kohë,” komentoi një përdorues i Twitter.

we’re officially giving monday the record of the worst day of the week

— Guinness World Records (@GWR) October 17, 2022