Zbuloni pse muaji shkurt ka 28 ditë, ndërsa 1 herë në 4 vite 29 ditë

Në episodin e tij të fundit të ‘It’s okay to be smart’, Joe Hanson ka shpjeguar se pse muaji shkurt ka 28 ditë (1 herë në katër vite 29 ditë)

Hanson e ka shpjeguar këtë fakt, përmes historisë së kalendarit romak i cili ishte bërë sipas paragjykimeve, politikës dhe një kontakt të astronomisë.

Sipas tij, të gjithë muajt në kalendar kanë 30 ose 31 ditë, por shkurti ka humbur ditët e tij për shkak të egos së perandorit romak, Çezar Augustus.