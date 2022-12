“World Atlas” publikoi listën e qyteteve të vogla më të bukura në Evropë (FOTO LAJM)

Faqja e internetit World Atlas publikoi një listë të qyteteve të vogla më të bukura në Evropë, dhe dy qytete nga rajoni – Kotorri dhe Bled – gjetën vendin e tyre në të.

World Atlas thekson se qytetet e vogla në Evropë janë “pafundësisht dhe tepër të bukura”, dhe në listën që përfshin 11 prej tyre, janë dy nga vendet e ish-Jugosllavisë – Kotorri në Mal të Zi dhe Bled në Slloveni.

Për shkak të numrit dhe bukurisë së pamasë të lokacioneve të tilla, ata theksojnë se jo të gjitha mund të gjenden në listë dhe se ato mund të zgjidhen sipas temave apo rajoneve të ndryshme.

Shpesh, magjia e një vendi zbret në shoqërim, qoftë nga përvoja personale, historitë familjare, një film, apo ndoshta edhe një foto që gjeni në sfondin e kompjuterit tuaj”, thuhet në sit.

Duke marrë parasysh të gjitha sa më sipër, ata prezantuan një listë të qyteteve të vogla të zgjedhura, bukuria e të cilave vështirë se mund të diskutohet.

Kotor (Mali i Zi)

“Qyteti i vjetër i Kotorrit i rrethuar me mure hidhet nga fotot drejt e në zemrën tuaj. Është shumë më mirë të jetosh, pasi mund të ecësh nëpër rrugët labirintike me kalldrëm të kalasë historike me ndikime të ndryshme kulturore. Në qendër të qytetit ka një përzierje të vazhdueshme të arkitekturës antike dhe komoditeteve moderne”, thonë ata për Kotorrin.

“Në çdo rast, ngjitni shkallët për në pikat e shumta të favorshme që ofrojnë pamje të gjirit të Bokotorit dhe maleve gri përreth.” Megjithatë, argëtimi nuk ndalet jashtë mureve. “Mali i Zi shpesh anashkalohet në favor të vendndodhjeve në Kroaci ku u filmua ‘Game of Thrones’, por më shumë arsye për të vizituar Kotorin në vend të kësaj,” vëren World Atlas.

Bled (Slloveni)

Liqeni Bled thuhet se tërheq pamje dhe vizitorë “nga kudo”.

“Liqeni i ujërave të ëmbla, shtegu përreth dhe ishulli qendror me një kishë të vendosur krijojnë një mjedis të qetë pasdite. “Menjëherë pas liqenit është kalaja e Bled-it e shekullit të 12-të, e cila në mënyrë misterioze shikon poshtë në kodër”, theksojnë ata për Bled.

Lista e qyteteve të vogla më të bukura në Evropë përfshinte gjithashtu:

Zermatt (Zvicër)

Cassis (Francë)

Cesky Krumlov (Republika Çeke

Edam (Holandë)

Dingle (Irlandë)

Port Isaac (Angli)

Taormina (Itali)

Cheget (Rusi)