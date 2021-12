Whatsapp do të sjellë një risi interesante

WhatsApp do të prezantojë një veçori të re që do të rrisë sigurinë, pasi shton një shigjetë të tretë ngjyrë blu që do të jetë si shtesë e dy atyre ekzistuese.

Aktualisht, nëse dërgoni një mesazh përmes WhatsApp, shigjeta e parë tregon se mesazhi është në rrugë e sipër dhe e dyta është atje për të treguar që personi tjetër e ka marrë atë.

Përveç kësaj, pasi mesazhi ose mesazhet të jenë lexuar nga personi që e merr atë ose ata, shigjetat do të shkojnë nga gri në blu.

Ju mund ta çaktivizoni këtë veçori, megjithatë, nëse zbuloni se nuk dëshironi që njerëzit të dinë kur e keni lexuar mesazhin.

Funksioni i ri i WhatsApp

Shumë prej nesh kanë marrë një pamje të ekranit në një bisedë në grup në të kaluarën, pavarësisht nëse janë udhëzime për të marrë diku apo thjesht një mesazh qesharak, por Infobae raporton se një shigjetë e tretë blu do të shfaqet në WhatsApp kur të merret një pamje nga ekrani.

Ideja pas kësaj është të parandalohen kërcënimet kibernetike dhe të rritet ndërgjegjësimi i përdoruesve për privatësinë e mesazheve dhe informacionit që një person zgjedh të ndajë në aplikacion.

Kjo gjë ende nuk është konfirmuar nga kompania se kur do të ndodhë por mundësitë janë në fillim të vitit 2022.