Vetëm 4% e popullsisë e ka këtë lloj personaliteti, a është i juaji?

Nëse keni bërë testin e personalitetit Myers-Briggs, ju e dini se cili është lloji i personalitetit tuaj. Nëse jo, përgjigjuni pyetjeve, gjeni tuajat dhe shikoni nëse ISFP është një nga më të rrallat në botë, që ndodh në vetëm 4% të popullsisë.

ISFP-të janë aventurierë. Ata jetojnë në një botë plot ngjyra, sensuale, plot frymëzim që vjen nga marrëdhëniet e tyre me njerëzit dhe idetë. Ata janë spontan dhe askush nuk mund të parashikojë hapin e tyre të ardhshëm, madje as njerëzit më të afërt. Ata jetojnë, megjithatë, me disa rregulla shumë strikte që i krijojnë vetes dhe rrallëherë i thyejnë.

I qetë

Nëse jeni duke kërkuar për ISFP-të e jetës tuaj, mos u shqetësoni me ato që tërheqin vëmendjen. ISFP-të janë të qetë, të sjellshëm, tolerantë dhe u pëlqen të vëzhgojnë ata që i rrethojnë.

Etika personale

ISFP-të kanë disa vlera dhe një ndjenjë të fortë morali, e cila dominon jetën e tyre. Ata kurrë nuk do të bëjnë asgjë që bie ndesh me vlerat e tyre, por nuk do të na imponojnë ato. Ata jetojnë duke ndjekur disa rregulla dhe mbi to bazojnë të gjitha lëvizjet e tyre.

Emocioni

Aventurierët janë thellësisht emocionalë, por rrallë shprehin se si ndihen. Ata preferojnë të mbajnë gjithçka për vete, edhe nëse duken të relaksuar, ka të ngjarë që të ketë një stuhi në shpirtin e tyre.

Toleranca

ISFP-të janë të këndshme dhe të përballueshme. Ata kanë kufij, por rrallë preken nuk i bëjnë presion askujt, i lejojnë të gjithë të bëjnë çfarë të duan dhe u lënë hapësirë.

Kreativiteti

ISFP-të kanë një prirje të lindur për të bërë çdo gjë artistike dhe mund të krijojnë nga e para. Nuk është rastësi që disa prej artistëve më të mirë i përkasin këtij lloj personaliteti, mes tyre Lana Del Rey dhe Kevin Costner.