“Thjesht ekziston”, japonezja paguhet për të mos bërë asgjë dhe rroga do t’ju mahnisë

Një japoneze ka arritur të paguhet për të mos bërë absolutisht asgjë dhe kjo është puna e saj. Morimoto po bën atë që disa do ta shihnin si një punë të ëndrrave.

38-vjeçarja nga Tokio paguhet 71 dollarë për rezervim për të shoqëruar klientët dhe thjesht ekziston si shoqëruese.

“Detyra ime është të jem aty ku klientët e mi duan të jem dhe të mos bëj asgjë specifike.”, tha ajo.

Gruaja plotëson dëshirën që kemi shpesh me njerëz shumë specifikë në jetën tonë, që të mos flasim me njëri-tjetrin dhe të mos ndihemi rehat për këtë. Kjo është ajo që bën Miramoto, e cila merr përsipër të shoqërojë njerëzit pa folur domosdoshmërisht ose pa pasur nevojë të përfshihet në bisedë për të shmangur heshtjen e sikletshme. Miramoto është marrë me qira për të qenë njeriu juaj.

“Në thelb, unë jam me qira. Detyra ime është të jem aty ku klientët e mi dëshirojnë që unë të jem dhe të mos bëj asgjë specifike,” i tha Morimoto Reuters, duke shtuar se ajo kishte mbajtur rreth 4,000 takime gjatë katër viteve të fundit.

Japonezja ka pamjen e një personi mesatar. Por ai tani krenohet me gati 250,000 ndjekës në Tëitter, ku gjen shumicën e klientëve të saj. Rreth një e katërta e tyre janë madje klientë të rregullt, përfshirë një që e ka punësuar 270 herë.

Ajo ka refuzuar ofertat për të lëvizur një frigorifer dhe për të shkuar në Kamboxhia dhe nuk pranon asnjë kërkesë të natyrës seksuale./albeu.com/