Të gjitha kompanitë e celularëve do të përdorin një lloj karikuesi, BE kalon projektligjin

Parlamenti Evropian ka aprovuar një projektligj që i detyron kompanitë e celularëve që të përdorin vetëm një lloj karikuesi për produktet e tyre.

Me planet aktuale të BE-së, kompanive do t’u kërkohet që të adoptojnë porta USB-C tek të gjitha produktet duke bërë që pajisjet të jenë më të ndërveprueshme dhe konkurrenca mes brand-eve të jetë më e shëndetshme.

Ndërsa votohej propozimi, eurodeputetët në Komitetin me ndikim të Parlamentit për Tregun e Brendshëm dhe Mbrojtjen e Konsumatorit dolën me 43 vota pro me vetëm dy kundër.

Si pjesë e votimit, ata i kërkuan gjithashtu Komisionit Evropian që të shikojë drejt një standardi të përbashkët ndërveprueshmërie për karikuesin pa tel, një opsion që po bëhet gjithnjë e më popullor, por është i ndarë në mënyrë të ngjashme midis markave.

Ndërsa një numër kompanish tashmë kanë filluar të përdorin më gjerësisht USB-C, duke përfshirë Sony me PlayStation 5, ndikimi më i madh do të shihet me Apple, e cila ka shpërndarë prej kohësh teknologjinë e saj të karikimit, me përjashtim të MacBook-ve të rinj.

Nëse zbatohen, këto rregulla teknikisht do të zbatohen vetëm për vendet brenda Bashkimit Evropian.

Megjithatë, duke pasur parasysh ndikimin që do të kishte në linjat e prodhimit dhe kompani si Apple që tashmë zotohet të reduktojë mbetjet duke hequr karikuesit nga kutitë e telefonit, nuk do të ishte çudi nëse e njëjta praktikë zbatohet edhe në vende të tjera. /abcnews.al/