Studimi i ri: TikTok do të lërë pas YouTube brenda vitit

TikTok pritet të mposhtë YouTube në konsumin mesatar të kohës së përdoruesit këtë vit.

Ndërsa më shumë njerëz përdorin TikTok, aplikacioni i videove të shkurtra pritet të tejkalojë YouTube për herë të parë për sa i përket kohës së shpenzuar nga përdoruesit e tyre përkatës të rritur në SHBA deri në fund të vitit, sipas një raporti të publikuar në eMarketer javën e kaluar.

Raporti tregon se përdoruesit e TikTok do të shpenzojnë mesatarisht 45.8 minuta në ditë në platformën e ndarjes së videove, në ndryshim nga 45.6 minutat që do të akordojnë në YouTube. Pavarësisht imitimit të TikTok me veçori të shkurtra video si Instagram Reel, Instagram llogarit mesatarisht 30.1 minuta në ditë.

Dallimi midis këtyre statistikave në YouTube kundrejt TikTok mund të jetë i papërfillshëm,por ai paralajmëron një kthesë të rrjedhës. Dhe për pronarët e bizneseve, aplikacioni në pronësi të ByteDance ka potencial të madh për të angazhuar konsumatorë të rinj.