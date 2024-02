Shenjat e horoskopit që preferojnë dasma tradicionale

Ata as nuk duan të dëgjojnë për një marrëveshje bashkëjetese apo martesë në Bashki. Ata ëndërrojnë për një martesë tradicionale. Në kishë, me një prift dhe një kumbar. Me kurora me lule, oriz, valle dhe me pas një gosti të madhe për të gjithë të ftuarit e tyre.

Le të shohim se për cilat shenja bëhet fjalë dhe sigurisht t’i analizojmë ato!

DEMI

Demi është një lloj tradicional. Dhe më e rëndësishmja, ai është një romantik në të njëjtën kohë. Gruaja dem dëshiron të veshë fustanin e bardhë të nusërisë, ta presë dhëndrin në kishë, t’i hedhin oriz, t’i shkelë këmbën dhëndrit dhe shumë të tjera. Mashkulli Demi është gjithashtu tradicional. Ai dëshiron që dasma e tij të bëhet me gjithë formalitetin dhe më pas të gjithë të festojnë me një festë tradicionale me gjithçka.

GAFORRJA

Gaforrja qoftë mashkull apo femër, jeton dhe merr frymë për momentin kur do të krijojë familjen e tij dhe do të ngjisë shkallët e kishës. Lloji klasik, tradicional. Do të preferojë ta bëjë dasmën në fshat (nëse ka) dhe më pas të argëtohet me të gjithë të dashurit e tij, me klarinetë, me qengja dhe të gjitha prodhimet e tjera të tij vendase. Nëse i sugjeroni një Gaforre për një martesë në Bashki, ai do të zemërohet.

BRICJAPI

Tipi tradicional i grupit, nuk mund të ishte tjetër veçse Bricjapi. Ai nuk preferon risitë dhe zakonet e reja. Ai dëshiron martesë fetare. Të ngjisësh shkallët e kishës, të martohesh me prift dhe gjithçka të jetë kaq solemne. Më pas ai dëshiron të bëjë një festë me tre kopertina në qendër me rotonda klasike, kërcime deri në mëngjes dhe muzikë tradicionale për të afërmit dhe miqtë.