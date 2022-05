Pse sediljet e avionëve janë pothuajse gjithmonë blu?

I keni kushtuar ndonjëherë vëmendje ngjyrës së sediljeve të linjës ajrore? Është pothuajse gjithmonë blu dhe ka shumë pak përjashtime nga ky rregull. Shumica supozojnë se kjo ngjyrë është zgjedhur sepse i ngjan qiellit. Por shpjegimi nuk është aq i thjeshtë! Ne do t’ju zbulojmë këtë sekret dhe do t’ju tregojmë se si të zgjidhni sediljen më të mirë në avion!

Sediljet e para blu janë përdorur disa dekada më parë dhe tani të gjitha linjat ajrore kanë zgjedhur tapiceri në këtë ngjyrë. Sipas shkencëtarëve britanikë, shumica e njerëzve e lidhin ngjyrën blu me besueshmërinë dhe sigurinë. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për pasagjerët që nuk vuajnë nga aerobia. Gjithashtu, sipas një sondazhi, 90% e njerëzve preferojnë në mënyrë të pandërgjegjshme një linjë ajrore në varësi të ngjyrave të saj. Ekziston edhe një arsye praktike pse linjat ajrore zgjedhin sediljet blu. Papastërtitë, njollat ​​dhe gërvishtjet janë më pak të dukshme dhe për këtë arsye sediljet mund të përdoren për një periudhë më të gjatë kohore në krahasim me ato me tapiceri me ngjyra të çelura. Anasjelltas, për shkak se pak njerëz kanë aftësinë për të fluturuar në radhë të parë, linjat ajrore përdorin letër-muri më të lehta më shpesh pasi pëlhura konsumohet më ngadalë.

Në vitet 70 dhe 80 disa linja ajrore përdornin letër-muri të kuq. Megjithatë, më vonë ajo u ndryshua në blu, pasi e kuqja u tregua se rrit nivelin e agresionit midis pasagjerëve.

Pëlhurë apo lëkurë?

Për sa i përket materialeve, sediljet mund të mbulohen me lëkurë artificiale ose pëlhurë. Në aeroplanët e përdorur në fluturimet me distanca të gjata, sediljet janë të veshura me pëlhurë, sepse lejon lëkurën të marrë frymë, kështu që pasagjerët nuk do të djersiten ose nuk do të ndjejnë siklet.

Por ju zgjidhni lëkurë artificiale për fluturime të vogla. Është jashtëzakonisht i qëndrueshëm, kështu që edhe pijet e derdhura nuk lënë njolla.

Pëlhura e vendosur në pjesën e pasme të sediljes quhet antimacassar dhe është përdorur gjerësisht për të mbuluar mobiljet e epokës viktoriane. Emri i tij vjen nga vaji i makasarit që përdorin meshkujt për modelin e flokëve, por linte njolla të yndyrshme në mobilje. Për këtë arsye, mbi kolltukët, ku mbështetnin kokën, vendosnin copa të vogla pëlhurash, për të mos dëmtuar mobiljet e shtrenjta.