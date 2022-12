Nëna lexon diçka të papritur në ditarin e të birit dhe e denoncon menjëherë në polici, çfarë ndodhi

Për shumë njerëz, ideja për të raportuar fëmijën tuaj në polici nuk është simpatike. Megjithatë, një nënë kishte një arsye më se të rëndësishme për të thirrur policinë.

Nicole Shubert po pastronte shtëpinë e saj në vitin 2019 kur lexoi në ditarin e djalit të saj 17-vjeçar, se ai kishte në plan ta vriste dhe më pas të sulmonte shkollën e tij të mesme në Uashington. “Ishte thjesht zemërthyese. Nuk doja të dija detaje”, tha Nikol.

Më pas ajo mori një vendim të vështirë, denoncoi djalin e saj në polici. Ajo e bëri këtë sepse kishte shumë studentë që njihte dhe nuk donte që ata të lëndoheshin.

“Është fëmija im, unë e linda. Dhemb shume. Ende dhemb.” Ajo tha gjithashtu, “Në atë moment, nuk bëhej fjalë vetëm për atë dhe mua. Ishte për të gjithë shkollën, qindra njerëz, qindra fëmijë.”

Kjo nënë mendon se ka bërë gjënë e duhur për djalin e saj. “Unë besoj se kam shpëtuar jetë. Nëse ka një shans për të shpëtuar qoftë edhe një person, një fëmijë, mendoj se ia vlen,” tha Nicole.

Djali i saj u arrestua dhe u deklarua fajtor për krimin e kërcënimit me bombë. Ai iu nënshtrua një vlerësimi mendor dhe përfundoi një program rehabilitimi dhe shërbimi në komunitet. Me të shtënat masive në rritje, Nicole shpreson që prindërit e tjerë të bëjnë të njëjtën gjë. Ajo u jep prindërve edhe disa këshilla, që të mbajnë në vëzhgim fëmijët: “Natyrisht, ne nuk mund t’i kontrollojmë gjithmonë veprimet e fëmijëve tanë. Kush mund? Por ka shenja që diçka nuk është në rregull, pse po sillet çuditëshëm? Pse? Pse është i tillë me veten?”/albeu.com/