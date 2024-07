Ndarja me këto shenja do të jetë e papritur dhe asgjë nuk mund t’i pengojë

Ujori- Emocioni; Kjo fjalë nuk është aq e njohur për Ujorët. Ata që i përkasin kësaj shenje të pavarur janë pothuajse gjithmonë abstraktë , ndaj ndjeshmëria nuk është pika e tyre e fortë. Nëse një Ujor dëshiron të ndahet me dikë, nuk do të lejojë që reagimet e këqija të partnerit t’i pengojnë. Të qarat dhe përgjërimet nuk kalojnë këtu… Pasi kjo shenjë kokëfortë vendos diçka, asgjë nuk mund ta ndalojë.

Dashi- Kur bëhet fjalë për impulsin , Dashi merr frenat . Ata që i përkasin kësaj shenje të zjarrtë dhe optimiste të zjarrit pothuajse gjithmonë do të bëjnë hapin pa parë poshtë në hapësirë ​​dhe do të flasin para se të mendojnë . Dhe ata nuk pendohen për këtë. Instinkti është i pari për Dashin, kështu që kjo shenjë e guximshme ndjek gjithmonë instinktet e tyre, edhe nëse do të thotë të bëni diçka veçanërisht të guximshme.

Binjakët- Binjakët janë “të pamëshirshëm”. Ata që i përkasin kësaj shenje të ndryshueshme rrallë e marrin mendjen për ndonjë gjë, por kur e bëjnë, priren ta bëjnë atë shpejt. Si njerëz shumë inteligjentë, Binjakët i qasen situatave me mendje të kthjellët dhe pa “ngecur” në emocione , ndaj kur vendosin të ndahen, logjika do të mbizotërojë dhe sentimentalizmi do të tërhiqet. Por, çdo gjë mund të ndodhë me një Binjak.