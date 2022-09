“Mend për herën tjetër”, situatat kur njerëzit e paedukatë morën atë që u takonte

Edhe një takim i rastësishëm me njerëz të paedukuar mund të errësojë gjithë ditën, për të mos përmendur se sa e vështirë është të jetosh apo të punosh me ta krah për krah.

Prandaj, histori nga ato që dinë t’i kthejnë brigjet e humbura në një kornizë të mirë, për të mësuar si këndshëm ashtu edhe të dobishëm: befas përvoja e tyre do të jetë e dobishme për ne.

Ne besojmë se bumerangu i së mirës do të kapërcejë të gjithë ata që janë të pasjellshëm dhe të pafytyrë, qofshin ato një mama e paturpshme apo një shef ngrricës.

-Dikush po më prekte ushqimin në punë gjatë gjithë kohës. Pastaj një ditë i shtova një laksativ. Një djalë erdhi tek unë dhe më premtoi se do të ankohej te HR: ai kishte një takim dhe iu desh ta kalonte në tualet. Ngrita supet, thashë se kisha probleme me stomakun dhe nuk e imagjinoja se dikush do të mendonte të më merrte ushqimin tim. © BowsNToes21 / Reddit

-Më vjen për të qeshur sa herë e kujtoj sesi burri im u përpoq të ishte kapriçioz për ushqimin në fillimet e jetës sonë së bashku. Është e kuptueshme: ne ishim të rinj, unë kisha jetuar në konvikt, dhe ai ishte një djalë nga një familje e mirë, jetonte me nënën e tij, e cila e kishte rritur në fëmijëri. Ai donte ushqime ekskluzivisht të bëra për të, gjithashtu kotolet, pa produkte gjysëm të gatshme. Nuk hante tërë ditës, nuk i pëlqenin supat, nuk i pëlqenin qepët etj. Që në fillim thashë: “Mirë” – dhe gatuaja gjërat që i haja vetë. Thjesht e pyesja nëse duhet ta bëja apo jo. Përgjigja “jo” ndryshoi në “po” pas 3 javësh në salçiçe. Tani nuk rri më gjithë ditën pa ngrënë dhe ka mësuar të gatuajë vetë. © Përgjuar / Ideer

-Në shtatzëninë e parë u bëra si hipopotam dhe një vajzë që nuk më pëlqente në fakultet u ul pas meje dhe filloi të bënte shaka me një shoqe se sa e shëndoshë jam. Nuk më lëndoi, por pasi profesori doli, ra qetësi dhe të gjithë dëgjuan kunjat e tyre. Kështu i thashë: “Ke të drejtë, por unë jam shtatzënë dhe çfarë justifikimi keni? Ajo nuk hapo më gojë!” © Puzzleheaded-Pipe353 / Reddit

-Unë jam duke qëndruar në radhë në postë. Unë jam shtatzënë, jam fryrë goxha, por nuk mund të dallohet shumë nën xhaketën time. Një grua me karrocë fluturon brenda, përpiqet të kalojë pa radhë me argumentin: “Unë kam një fëmijë të vogël, ai do të hajë, më duhet urgjentisht”. Drejtohem për të bërë të dukshëm barkun tim dhe them: “Fëmija im nuk është ende i dukshëm, por ai gjithashtu dëshiron shumë të hajë! Ai thjesht nuk mund të bërtasë akoma.” Unë nuk u afrova te zonja, por pas kësaj ajo u kthye dhe u largua. © Frezija / Pikabu

-Unë dilja me një vajzë. Në fillim gjithçka ishte në rregull, por disa muaj më vonë prindërit e saj u mësuan me vizita të papritura. Ndonjëherë ata hynin shtëpi, na zgjuan dhe madje sillnin me vete edhe vajzën tjetër të vogël. Unë bëra një plan. Një mëngjes herët mora me vete të dashurën time dhe pa kurrfarë takti u shkuam për vizitë. Fluturuam në shtëpinë e prindërve tanë duke bërtitur “Çohu!”, i tërhoqëm nga shtrati, kërkuam mëngjes dhe qëndruam deri në orën 10:00, që nga ajo ditë ata paralajmërojnë nëse do të na vizitojnë. Duket sikur kemi arritur t’i japim dikujt një mësim për sjelljet e mira. © Lucas Matthews / Quora

-Një zotëri që po e shihja për herë të parë në jetën time bëri një shikim të vrazhdë se si isha veshur. Ishte veçanërisht fyese, pasi atë ditë kisha veshur një kostum biznesi të stilit konservator. U ktheva nga ai dhe me gjithë sinqeritetin që kisha, i thashë: “Faleminderit shumë për komentin. Meqenëse je kaq i sjellshëm, a mund të më huazosh një telefon për një sekondë?” Ai ishte i hutuar, por me ngurrim ma dha telefonin. Gjeta shpejt një kontakt në rubrikën e tij me emrin “Mami” , i telefonova dhe i thashë: “A jeni ju që e mësuat djalin tënd të bënte vërejtje pa takt për gratë që sheh për herë të parë në jetën e tij? Jo? Atëherë mendoj se ke diçka për t’i thënë atij” Ia ktheva telefonin zotërisë që kishte mbetur i shtangur dhe ika e lumtur si zog. © unknown / Quora

-Alarmi i makinës sime të re u ndez rastësisht në çdo kohë të ditës. Shkova në sallon dhe kërkova ta fikja plotësisht dhe përgjithmonë. Mekaniku tha se ishte e pamundur. Parkova makinën jashtë sallonit, e mbylla me kyç, e godita fort dhe shkova të haja drekë. Pas pak u ktheva dhe doli që e pamundura ishte e mundur. © Adam Frankl / Quora

-Doja të ulesha në ndenjësen time në avion dhe papritmas kuptova se ishte e zënë nga një nënë me 2 fëmijë. Dhe jo vetëm e zënë, por e mbushur me lodra dhe kuti lëngjesh. Vendet nuk mund t’i merrnim afrazi, jam e sigurt që nuk e keni problem”, tha mami. Nuk do të refuzoja nëse do të më kërkonin normalisht, e nuk do të më vinte përpara faktit, kështu që e zura vendin e saj dhe i thashë me buzëqeshje: “Kam rezervuar një vend pranë dritares sepse nuk qëndroj dot në korridor”. Ajo nuk e besoi dhe buzëqeshi në mënyrë të vetëkënaqur. © Lisa Shields / Quora

-Vajza ime ishte 3 vjeç. Sapo blemë biçikletën e parë, një biçikletë me dy rrota dhe mësuam ta ngasim në oborr. Vajza ime ishte e lodhur dhe u ngjit në kodër. Gjatë hipjes, një vajzë më e madhe na mori biçikletën. E imja në lot. Le të shkojmë ta kuptojmë. Mamaja e vajzës tjetër fillon ta fërkojë: “Duhet ta mbajmë. Vajza ime do të hipë dhe do ta kthejë sapo të mërzitet. Kemi ardhur këtu për punë, biçikleta na duhet me vete.” Të gjitha argumentet e saj mbaruan menjëherë pas kërkesës sime për të marrë çelësat e makinës së saj, pasi unë dhe vajza ime duhet të shkonim te një dyqan.© Ivitalitys / Pikabu

-Më duhej të punoja me një shef që ishte një përbindësh i vërtetë. Ai e humbte menjëherë durimin, bërtiti, mallkoi, tërbohej nga vogëlsira. Një ditë ai filloi t’i bërtiste një vajze shumë të lezetshme, inteligjente, të gjithë e donim shumë. Ndërsa ai po bërtiste, ajo u ngrit nga tryeza e punës dhe fjalë për fjalë u shtri në dysheme. Shefi bërtiti: “Çfarë po bën?” Dhe ajo u përgjigj: “Ti po përpiqesh aq shumë të më shkelësh, saqë vendosa ta bëj më të lehtë detyrën tënde”. Shefi doli me nxitim nga zyra. Çfarë duhej të bënte tjetër? © autor i panjohur / Reddit