Këto janë shenjat që tregojnë se Ligji i Tërheqjes po vepron për ty

Koncepti më i ri i diskutuar kohët e fundit, është ai i “Ligjit të tërheqjes”, i cili thotë se ne tërheqim energjinë që japim në botë.

Sipas tij, ne përjetojmë gjërat që i mendojmë më shpesh në mendimet tona.

“Çfarë mendon, bëhesh” është thënia më e përdorur, e cila e përkufizon më së miri “Ligjin e tërheqjes”.

Ndaj, nëse përqëndrohesh tek mendimet negative, më shumë gjëra negative do të ndodhin në jetën tënde.

Nëse përqëndrohesh tek mendimet pozitive, më shumë eksperienca poziive do të kesh.

Por si ta kuptojmë se kur po punon për ne ligji i mësipërm? Këto janë shenjat kryesore:

1. Gjërat fillojnë të të ndodhin shumë shpejt

Nëse përqëndrohesh tek gjërat që do në jetën tënde, më shumë gjëra të tilla do të të ndodhin më parë. Nëse i ke ndaluar mendimet negative dhe e ke mendjen vetëm tek ajo çfarë do të arrish në jetë, ke hedhur hapin më kryesor të ligjit të tërheqjes.

2. Ndihesh tepër i hapur ndaj ndryshimeve.

“Kur bën rezistencë, ajo gjë persiston”. Çdo herë që vendos mure midis vetes dhe një eksperience, apo një personi ajo gjë apo ai person vazhdon të rishfaqet sërish në jetën tënde, derisa të përballesh me të. Në kushtet kur Ligji i Tërheqjes po punon për ty, do ta ndjesh veten më të hapur ndaj ndryshimeve dhe do të përballesh më lehtë me gjërat që nuk do të të ndodhin.

3. Nuk ke frikë t’i tregosh universit se çfarë dëshiron.

Çdo gjë të mirë apo të keqe, ne jemi mësuar t’ia shprehim hapur universit. Nëse diçka nuk po shkon aq mirë sa duhet, sërish ne kërkojmë ndihmën e universit. Nëse përfshihesh gjithmonë e më shumë në një botë të tillë spirituale, rruga që duhet të ndjekësh, do të bëhet më e qartë për ty.

4. E ke vëmendjen tek e tashmja.

Gjatë gjithë jetës të gjithë na thonë se vetëm e ardhmja ka rëndësi dhe se e tashmja nuk ka asnjë vlerë. Nëse ke vënë re se jeta jote po shkon në drejtimin e duhur, ka shumë mundësi ta përqëndrosh vëmendjen tek e tashmja, në vend që të mendosh për të ardhmen. Edhe kur fillon të mendosh për të ardhmen me dëshpërim, sërish rikthehesh me mendime tek e tashmja, pasi e di se ajo ka më shumë vlerë për gjërat që do të arrish.

5- Ndjen më tepër energji pozitive në jetën tënde.

Gjithë negativiteti dhe rëndesa që ndieje më parë, duket sikur largohet nga jeta jote. Gjërat që më parë të shqetësonin, duket sikur nuk të shqetësojnë më. Ndihesh më i/e lumtur, i/e gëzuar dhe më i gatshëm/e gatshme për t’i kaluar gjërat që ka rezervuar çdo ditë për ty. Ti e di se universi po kujdeset për ty, ndaj e kupton se nuk ka pse ta vrasësh mendjen duke menduar për gjëra nëgative në jetën tënde. /Bota.al