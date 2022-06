Këto janë fakte të çuditshme për Mark Zuckerberg që nuk i dinit

Ai hante vetëm mishin e kafshëve që do të vriste veten

Dhjetë vjet më parë, ai hëngri vetëm mishin e kafshëve që vrau vetë, dhe themeluesi i Twitter Jack Dorsey, i cili erdhi tek ai për darkë në një rast, ishte i bindur për këtë.

“Ai i bëri atij mish dhie për darkë që e vrau para se të mbërrija unë,” tha Dorsey. Edhe pse fillimisht ai pretendoi se kishte bërë gjithçka me një armë lazer, më vonë nuk ishte i sigurt. “Mendoj se ishte një armë trullosëse. Ai fillimisht mbeti i shtangur, më pas e përfundoi me thikë. Pastaj e dërgoi dhinë te kasapi”, pranoi ai.

Vizioni i tij është arsyeja që Facebook-u është blu

Marku është i verbër ndaj ngjyrave, ose më saktë, ai është i verbër ndaj nuancave të kuqe-jeshile. Blu është ngjyra që ai njeh më së miri dhe për këtë ka zgjedhur të dominojë aplikacionin e Facebook.

Dollapi i tij është plot me të njëjtat bluza dhe ai kaloi një vit të tërë me kravatë

Edhe pse është miliarder, duke gjykuar nga fotot e tij, do të thoshim se ecën vetëm me një bluzë. Por nuk është kështu, garderoba e tij është plot me të njëjtat veshje, duke përfshirë bluza gri dhe xhup gri të errët. Ai thotë se është shumë i zënë për t’u marrë me garderobën.

“Ndihem kot kur shpenzoj energji për gjëra marrëzi”, shpjegoi ai në një rast. Pavarësisht nga rastësia e tij, në vitin 2009 ai mbante një kravatë çdo ditë për të treguar se Facebook është serioz në përballjen me një recesion global.

Hobi i tij është tymosja e mishit

Themeluesi i Facebook-ut njihet edhe për hobet e tij të pazakonta. Ai pranoi se një nga të preferuarit e tij ishte tymosja e mishit dhe në videon nga oborri i shtëpisë së tij ai nuk ndaloi së foluri për këtë.

Qeni i tij është gjithashtu një person i famshëm

Bisha Hungareze e Bariut të Zuckerberg ose e përkthyer në gjuhën tonë Bisha, ka faqen e saj në Facebook. E adhuron edhe vajza e tij dhe fjala e parë që tha ishte “qen”.

Takimi i parë me gruan e tij ishte në një vend të papritur

Mark dhe gruaja e tij Priscilla Chan u takuan në vitin 2003 ndërsa prisnin në radhë për një tualet në një festë në universitet.

Ata janë të dashuruar prej vitesh, ndërsa që nga viti 2012 janë të martuar dhe kanë dy fëmijë.

Vitin e kaluar, shoqëruesit e quajtën Markun sepse ai i dha asaj një unazë martese me vlerë 25,000 dollarë, ndërsa pasuria e tij vlerësohej në 19 miliardë dollarë në atë kohë. /lbeu.com/