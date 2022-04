Katër shenjat e zodiakut që nuk bëjnë shpesh dhurata

Ka njerëz që mendohen dy herë para se t’i blejnë dikujt një dhuratë.

Por ka edhe nga ata që kënaqen të shpenzojnë më tepër për veten sesa për dhuratat për të tjerët.

Horoskopi thotë se ata lindin më shpesh në këto shenja:

Akrepi

Nuk ka asnjë shenjë më koprrac për një akrep kur bëhet fjalë për blerjen e dhuratave. Ata shpesh kërkojnë mënyra për të përfituar sa më shumë vlerë nga një miqësi, por hezitojnë kur bëhet fjalë për të shpenzuar para për të investuar në atë miqësi. Nëse nuk duhet, nuk do të shpenzojnë. Mbështetuni në dhurata të lira si stilolapsa, varëse bizhuterish që kanë zbritur si dhe bluza në shitje.

Shigjetari

Ata janë shumë krenarë që dinë të kursejnë para në çdo situatë. Edhe pse nuk kanë ndërmend të ofendojnë askënd, gjithmonë habiten se sa dorështrënguar mund të jenë kur japin. Megjithatë, duhet pasur parasysh se dhuratat e tyre nuk flasin për atë se sa ju jeni të dashur për ta, por vetëm përpiquni të kurseni.

Luani

Luanët fitojnë më lehtë me dhurata të shtrenjta, vlerësojnë gjërat e bukura dhe luksoze dhe pëlqejnë të përkëdhelen me dhurata, por nuk do ta bëjnë këtë për askënd tjetër sepse u pëlqen të shpenzojnë shumë për veten e tyre, shkruan KP.

Demi

Edhe pse kanë qëllime fisnike, do të japin vetëm aq sa marrin. Nëse shoku i tyre ka datëlindjen, ata do të kujtojnë se çfarë po i dhuron ai person dhe do të japin njësoj ose më pak. Ata kënaqen duke marrë dhurata, por jo aq shumë në dhënien e tyre.