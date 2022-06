Ka shtatë cikle jetësore: Zbuloni se me kë po kaloni aktualisht

Secili prej nesh kalon nëpër shtatë cikle jetësore, duke i ditur ato, ju mund ta bëni jetën tuaj më të lehtë. Ciklet personale janë të lehta për t’u llogaritur.

Fillimi i periudhës së parë është ditëlindja. Kohëzgjatja e secilit prej tyre është 52 ditë. Për shembull, ju keni lindur më 6 korrik. Shtoni 52 ditë, merrni fundin e ciklit të parë 27 gusht.

E dyta do të fillojë më 28 gusht dhe do të përfundojë më 17 tetor e kështu me radhë. Viti i lindjes nuk ka rëndësi. Periudha e fundit do të përfundojë para ditëlindjes së ardhshme.

Në vitin e brishtë, një nga ciklet do të jetë një ditë më i gjatë.Është interesante të theksohet se gjëra të ngjashme jetësore na ndodhin në të njëjtën periudhë.

Kjo është e rëndësishme sepse nga çdo cikël ju mund të mësoni, të mësoni mësime dhe kështu në ciklin tjetër të jeni më të mirë, më të përgatitur dhe të bëni gjithçka ashtu siç duam.

Këtu janë 7 ciklet që përsërisim:

Cikli i parë: Periudha e mundësive

Kjo është koha më e mirë për të realizuar planet tuaja. Do të jetë e mundur të gjeni klientët, biznesin e dëshiruar prej kohësh, të merrni kredi në para dhe të krijoni biznesin tuaj. Një periudhë e mirë për të gjetur partnerë të besueshëm, si dhe për të investuar në një biznes fitimprurës. Në këtë cikël, ju duhet të flisni publikisht dhe të krijoni një reputacion të mirë.

Cikli i dytë: Koha e ndryshimeve të vogla dhe të mëdha

Gjatë kësaj periudhe, shkoni në udhëtime të shkurtra ose të gjata: sigurisht që do të jetë e suksesshme – si biznes ashtu edhe rekreative. Cikli është i favorshëm për gjithçka që lidhet me lëvizjen: lëvizjen e mallrave, blerjen dhe shitjen e makinave, organizimin e transportit etj. Përveç kësaj, kjo është një kohë e mirë për të folur në publik. Do të ketë mundësi premtuese për ata që merren me shitje dhe prodhim. Mos harroni: në ciklin e dytë, nuk keni nevojë të filloni një biznes të ri, të ndryshoni punë, të nënshkruani kontrata afatgjata, të merrni hua, të blini letra me vlerë dhe të luani kumar.

Cikli i tretë: Energjik

Ju jeni në formë të mirë. Një fluks i paparë energjie do t’ju lejojë të ndërmerrni hapa të rëndësishëm. Gjendja shëndetësore do të përmirësohet ndjeshëm. Koha e shkëlqyer për të konkurruar. Nëse dëshironi të shisni diçka: një apartament, një makinë apo diçka tjetër, bëjeni tani suksesi dhe fitimi janë të garantuara. Sidoqoftë, jo gjithçka është aq rozë. Burrat nuk duhet të fillojnë romanca të reja. Gratë duhet t’i përkushtohen punës në këtë cikël. Shmangni konfliktet nëse nuk doni të bëni armiq.

Cikli i katërt: Kreativ

Veçanërisht i suksesshëm për njerëzit krijues. Jeni të angazhuar në arsim, bëni gjëra kreative, shkruani, vizatoni, pikturoni, i përkushtoheni një hobi. Do të mbingarkoheni me ide që do të mishërohen gjatë kësaj periudhe. Mos ngurroni t’i realizoni planet tuaja fati është në anën tuaj! Do të jeni optimistë dhe të emocionuar, të gatshëm për të mësuar diçka të re dhe për të krijuar. Kjo periudhë nuk është më e mira për martesë dhe vendime të mëdha kur bëhet fjalë për dashurinë, shmangni gjithçka që është e pamatur dhe e pasinqertë.

Cikli i pestë: Suksesi personal

Një periudhë e zgjerimit të spektrit të interesave dhe shfaqjes së mundësive dhe ideve reale për prosperitet të mëtejshëm. tani idetë tuaja mund të realizohen, do të fitoni besim të madh nga miqtë dhe partnerët. Shoqërueshmëria dhe vullneti i mirë do të kthehen njëqindfish. Lëreni ndrojtjen! Mos ngurroni të komunikoni me zyrtarë të lartë. Nëse ka nevojë që çështjet të vendosen në gjykatë, atëherë duhet të bëhet në ciklin e pestë. Një moment i shkëlqyer për realizimin e projekteve afatgjata që kërkojnë negociata dhe udhëtime pune. Mund të bëni blerje të mëdha, të investoni në biznese të reja.

Cikli i gjashtë: Relaksimi

Ky cikël i dedikohet më së miri sporteve, rekreacionit dhe argëtimit tuaj të preferuar. Mos u shqetësoni, karriera juaj nuk do të shembet nëse kujdeseni për veten për pak kohë. Koha e shkëlqyer për udhëtime të këndshme, komunikim me miqtë, për të fituar marrëdhënie të reja zemre. Komunikimi me artin do të jetë gjithashtu i dobishëm: vizitoni teatro, muze, salla koncertesh do të shërbejë si një garanci suksesi në të ardhmen. Miqësitë dhe njohjet intime të krijuara gjatë kësaj periudhe do të jenë të gjata dhe të qëndrueshme. Ju mund të jeni në gjendje të fitoni zemrën e një zonje të pamposhtur tani. Dhe gratë më në fund do të magjepsin princin e tyre.

Cikli i shtatë: Kritik

Këto ditë, ia vlen të analizohet seriozisht përvoja e grumbulluar. Ndoshta tani e kuptoni se keni bërë lëvizjen e gabuar. Kështu që ju duhet të riorientoheni. Shpesh ndryshimet rrënjësore sjellin dhimbje dhe një ndjenjë humbjeje, e cila mund të shkaktojë veprime dhe vepra të pamatura. Mos u nxeh! Mos harroni se humbja e dukshme është fillimi i periudhës së ardhshme të zhvillimit, e cila premton perspektiva dhe mundësi tërheqëse. Përdoreni këtë për të hequr qafe barrën e problemeve të vjetra dhe filloni të bëni plane. Thjesht përpiquni të mos prishni marrëdhëniet e vjetra: ato do të jenë akoma të dobishme. Ndonjëherë do të bini në pesimizëm, por mos u dorëzoni para tij. Në fund të fundit, në jetën e secilit, është koha për të ndaluar, për të parë prapa dhe për të menduar. Dhe nuk është kurrë e kotë. /albeu.com/