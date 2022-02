Ka 9 faza të martesës, në cilën është e juaja?

Susan Shapiro Barash, autore e bestsellerit për marrëdhëniet, intervistoi më shumë se 200 gra të moshës 21 deri në 85-vjeç për udhëzuesin e saj: 9 fazat e martesës – si ta arrini atë, ta pranoni dhe ta mbani atë…

Çdo grua që ecën drejt altarit shpreson se dashuria do ta mbajë martesën e saj deri në fund. Por pyetini disa vite më vonë, kur do të mund të martoheshin përsëri me të njëjtin burrë, pothuajse 6 nga 10 thonë se nuk do ta bënin.

Susan pohon se gratë që martohen dhe bëjnë fëmijë kalojnë saktësisht nëntë faza të martesës. Duke u treguar atyre një rrugë të sigurt në secilën prej këtyre fazave, Suzan beson se në këtë mënyrë ajo mund të forcojë lidhjen e tyre me partnerin e tyre të jetës.

1. Një nuse që shpreson

Kjo është e vërtetë për fazën fillestare, kur është ende më e rëndësishme që ka vetëm tre përbërës për një martesë të përsosur: pasioni, intimiteti dhe përkushtimi. Çfarëdo që të ndodhë, ju i kaloni të gjitha së bashku. Pastaj gratë mendojnë se një burrë është mbështetja e tyre e fortë, një shkëmb dhe se romanca do të zgjasë përgjithmonë.

Ju lutemi vini re: Përveç pasionit dhe intimitetit, duhet të krijoni një marrëdhënie të mirë miqësore me partnerin tuaj për të ruajtur martesën tuaj!

2. Femra perfekte

Susan beson se problemet lindin në fazën e parë, kur një mashkull mendon se tashmë ju jep mbështetje të mjaftueshme dhe se nuk ka nevojë, për shembull, të vijë në ndihmë kur bëhet fjalë për punët e shtëpisë. Dhe pastaj femrat më së shumti ndjejnë se nuk vlerësohen dhe respektohen sa duhet, ku për indinjatën e pastër presin që burri i tyre të ketë të njëjtat zakone dhe zakone që kanë ato.

Kushtojini vëmendje: Kur zakonet e këqija grumbullohen, qofshin ato çorape të pista në dyshemenë e kuzhinës, është gjithmonë një tronditje. Vetëm mos harroni – asnjë martesë nuk është ideale, dhe për këtë arsye ju e ndërtoni pragun tuaj të tolerancës po aq sa flisni hapur me partnerin tuaj dhe i zgjidhni gjëra të tilla.

3. Fëmijë, fëmijë dhe vetëm fëmijë

Kur një fëmijë vjen në shtëpi, gratë priren të ndryshojnë plotësisht, dhe t’i përkushtohen fëmijës. I përkushtohen atij deri në atë masë sa e lënë pas dore burrin, ndjenjat, dëshirat, nevojat e tij. Sigurisht që ka nga ata që këmbëngulin që bashkëshortët të jenë tërësisht me ta, për të përkëdhelur së bashku mrekullinë që zbukuron familjen e tyre. Fëmija është qendra e botës. Një fëmijë dhe vetëm një fëmijë!

Ju lutemi vini re: Mos u humbni në rolin e nënës. Mund të vazhdoni të ndërtoni marrëdhënien që keni me bashkëshortin tuaj. Por nga ana tjetër, nëse të dy jeni plotësisht dhe vetëm të përkushtuar ndaj fëmijës, do të ishte mirë të flisnit se si dëshironi të ndërtoni familjen tuaj.

4. Një shtrat, dy ëndrra

Kjo është një fazë e avancuar e martesës, kur disa ditë pa partnerin e tyre vijnë si parajsë në tokë. Arsyeja kryesore për këtë janë paratë, dhe sigurisht fëmijët dhe mënyra se si ajo do të rritet.

Kushtojini vëmendje: Zvogëloni përvojën! Do të ndiheni më mirë nëse përshtateni me drejtimin në të cilin po shkon martesa juaj dhe ndryshimet që sjell ai drejtim. Kini pritshmëri realiste, ky nuk është një komunitet i themeluar dje!

5. Largësia

Pas ca kohësh, kur fëmijët rriten mjaftueshëm, gratë më së shumti duan t’i kthehen profesionit, punës.

Gjashtëdhjetë për qind e grave, kur kthehen në punë, shohin tek kolegët mbështetjen që kishin në fillim të martesës dhe shumë prej tyre përfshihen në afera. Sepse bëhet fjalë për t’u afruar sërish me dikë, ndahen sekretet, opinionet, pëlqimet dhe më pas njerëzit janë të dashur për njëri-tjetrin sepse gjithçka është e re dhe interesante. Një dashnor është gjithçka që një bashkëshort nuk është, dhe ai është kryesisht fizikisht e kundërta e një burri – thotë Susan.

Shënim: Gratë që u mungon intimiteti në martesë duhet ta gjejnë atë intimitet përsëri, në martesë. Pastaj, sigurisht, zvogëlohet mundësia e mashtrimit, divorcit dhe shumë gjërave të tjera të shëmtuara për të cilat nuk keni menduar kurrë gjatë planifikimit të së ardhmes me burrin me të cilin po martoheshit.

6. Divorci i moshës së mesme

Kjo është periudha kur mendon “çfarë kam unë nga kjo martesë?”, dhe duke parë përreth ke vetëm konfirmim se duhet të divorcohesh. Kjo fazë ndodh rreth 20 vjet të lidhjes, kur edhe fëmijët janë aq të rritur sa të mos kenë problem nëse po divorcoheni apo jo.

Ju lutemi vini re: Bëni çmos për të shpëtuar martesën tuaj, sepse ndoshta do të jetë tepër vonë një ditë dhe nuk do të keni më asnjë as në mëngë…

7. Negocimi

Një fazë që ndodh midis 15 dhe 30 vjetësh që keni kaluar së bashku. Është një rishqyrtim i vazhdueshëm nëse duhet ta kishit marrë fare. Pastaj ai di edhe të performojë dhe “nuk mundem me të, dhe nuk mundem pa të” është një situatë e njohur, e cila mund të jetë shumë frustruese!

Kushtojini vëmendje: Pyesni veten se nuk është shoku juaj ai që është rastësisht i vetëm dhe ndoshta ju pëlqen pak më shumë disa gjëra që i keni harruar, kështu që thjesht keni dashur të dilni dhe të argëtoheni. Të cilën përndryshe je plotësisht i lirë ta bësh dhe në fund mund të jetë shumë më pak fatale për martesën tënde që e ke ndërtuar me kujdes për kaq shumë vite.

8. Bilanci

Nëse keni qenë bashkë deri më tani, tani e tutje mundeni! Kjo është faza që ndodh rreth moshës 40- vjeçare. Susan beson se gjithçka që ka ndodhur deri më tani – thjesht ju bën autentik. Shijoni këto vite, sepse ato përfshijnë çdo përpjekje dhe rimendim. Më në fund gjithçka është mirë.

Kushtojini vëmendje: Sido që të jetë, ushqejini përsëri miqtë tuaj brenda jush, mos lejoni që kjo valë e kohës së kaluar paqësore dhe të qetë t’ju largojë nga njëri-tjetri.

9. Dashuria dhe dhembshuria

Ndërsa i afroheni përvjetorit të artë, ju dini më shumë për dhembshurinë, dashurinë e pastër dhe madje edhe faljen.

Kushtojini vëmendje: Jini plotësisht mbështetës dhe mbështetës për njëri-tjetrin. Lërini të gjitha gjërat nga e kaluara, thjesht jini aty. Pranë njëri-tjetrit, dhe me njëri-tjetrin, dhe vetëm shikoni se sa një botë të mrekullueshme keni krijuar për veten tuaj.